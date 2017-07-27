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К 875-летию Гомеля утвердили логотип с неглюбскими мотивами
28.07.2017 08:33 — Новости Общества | Tut.by
Логотип, посвященный 875-летию Гомеля, украсит улицы города над Сожем. Он наполнен орнаментальными знаками, на фоне которых размещен герб Гомеля с отдельными элементами узора.
Логотип к 875-летнему юбилею был разработан Гомельским горисполкомом совместно с городским информационным центром.
— Данный орнамент несет особый смысл, являясь остовом внутреннего духовного пространства нашего города, — подчеркнула главный художник управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома Татьяна Нестерова. — В его узорах отразились отголоски нашей национальной культуры. В частности, мы обратились за ярким примером — к неглюбскому рушнику, известному во всем мире. Его узоры и были позаимствованы при рождении идеи нашего логотипа.
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Логотип, посвященный 875-летию Гомеля, украсит улицы города над Сожем. Он наполнен орнаментальными знаками, на фоне которых размещен герб Гомеля с отдельными...
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