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К 875-летию Гомеля утвердили логотип с неглюбскими мотивами

28.07.2017 08:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Логотип, посвященный 875-летию Гомеля, украсит улицы города над Сожем. Он наполнен орнаментальными знаками, на фоне которых размещен герб Гомеля с отдельными элементами узора.


Логотип к 875-летнему юбилею был разработан Гомельским горисполкомом совместно с городским информационным центром.

 — Данный орнамент несет особый смысл, являясь остовом внутреннего духовного пространства нашего города, — подчеркнула главный художник управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома Татьяна Нестерова. — В его узорах отразились отголоски нашей национальной культуры. В частности, мы обратились за ярким примером — к неглюбскому рушнику, известному во всем мире. Его узоры и были позаимствованы при рождении идеи нашего логотипа.

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Теги: Гомель
 
 
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Логотип, посвященный 875-летию Гомеля, украсит улицы города над Сожем. Он наполнен орнаментальными знаками, на фоне которых размещен герб Гомеля с отдельными...

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