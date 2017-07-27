Лукашенко подписал указ об осеннем призыве в армию

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве.

В соответствии с документом в августе – ноябре текущего года должны будут призвать на срочную военную службу и службу в резерве мужчин, которым исполнилось 18 лет и не имеющих права на отсрочку, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

Направят призывников в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования до 1 декабря текущего года.

В документе президент также дал указание военным комиссарам направлять в прокуратуру материалы на уклонистов для привлечения их к ответственности.