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Лукашенко подписал указ об осеннем призыве в армию

28.07.2017 08:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве.

Лукашенко подписал указ об осеннем призыве в армию
© Фото: Алексей Киселевский
Прокуратура Минска рассказала о новых делах в отношении "уклонистов"

В соответствии с документом в августе – ноябре текущего года должны будут призвать на срочную военную службу и службу в резерве мужчин, которым исполнилось 18 лет и не имеющих права на отсрочку, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку. 

Направят призывников в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования до 1 декабря текущего года. 

В документе президент также дал указание военным комиссарам направлять в прокуратуру материалы на уклонистов для привлечения их к ответственности.

 
Теги: Минск
 
 
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Призыв в этом году пройдет с августа по ноябрь, а направят белорусов на службу в воинские части до 1 декабря.

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