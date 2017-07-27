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Тепло и ветренно. Погода в Могилеве в выходные будет изменчивой
28.07.2017 09:04 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве в выходные будет теплой, но изменчивой. Прогнозируют порывистый ветер, дождь с грозой. По предварительной информации, первая неделя августа будет жаркой.
Сегодня, 28 июля, днем будет до +25°С. Ожидается небольшой дождь, вечером — гроза.
В субботу похолодает до +20°С. Также будет дождливо, пасмурно. Возможна гроза. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.
В воскресенье установится солнечная и жаркая погода. При этом до полудня ветер останется порывистым. Днем ожидается +23°С.
В понедельник, 31 июля, погода будет по-настоящему летней: ясной, практически безветренной, жаркой — будет около +25°С.
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Прогнозируют дождь с грозой.
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