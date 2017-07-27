Тепло и ветренно. Погода в Могилеве в выходные будет изменчивой

Погода в Могилеве в выходные будет теплой, но изменчивой. Прогнозируют порывистый ветер, дождь с грозой. По предварительной информации, первая неделя августа будет жаркой.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 28 июля, днем будет до +25°С. Ожидается небольшой дождь, вечером — гроза.

В субботу похолодает до +20°С. Также будет дождливо, пасмурно. Возможна гроза. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

В воскресенье установится солнечная и жаркая погода. При этом до полудня ветер останется порывистым. Днем ожидается +23°С.

В понедельник, 31 июля, погода будет по-настоящему летней: ясной, практически безветренной, жаркой — будет около +25°С.

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