Гепатит С: 5 простых вопросов о заболевании

Хроническим гепатитом С болеет около 44 тысяч белорусов. Инфекционисты говорят, что это число нужно умножить минимум на два, чтобы получить более реальный результат. Несмотря на масштабность проблемы, говорят о ней крайне мало. Оттого и знаний о гепатите С совсем не много.

Мы определили пять простых вопросов о заболевании и попытались ответить на них максимально кратко, но емко. Что должно насторожить, к кому идти при подозрениях, как себя обезопасить и что делать, если анализы оказались положительными, — читайте ниже.

Какие виды вирусного гепатита известны? Вирусные гепатиты — это инфекционные заболевания, которые поражают и разрушают печень. В медицине различают 7 видов: A, B, C, D, E, F, G. Они передаются разными путями и оказывают разное воздействие на организм человека. Самые распространенные — это гепатит А, гепатит В и гепатит С. Последний — наиболее опасный, так как чаще всего он перетекает в хроническую форму. А это значит, вирус не исчезает, а остается с человеком на всю жизнь, что может привести к циррозу или раку печени.

В чём особенности протекания гепатита С? Коварство гепатита С в том, что чаще всего он протекает без какой бы то ни было симптоматики. То есть человек может жить годами и не подозревать, что внутри него живет вирус. В целом, течение болезни разделяют на три фазы: острую, латентную и фазу реактивации. Фаза — острая Инкубационный период гепатита С длится от 2 недель до 6 месяцев. Примерно у 80% заболевших нет никаких внешних признаков, которые бы свидетельствовали, что в организме развивается инфекция. Либо они выражены очень слабо и похожи на вялость, слабость, быструю утомляемость, потерю аппетита, реже — на ощущение тяжести в правом подреберье. Лишь у 20 процентов могут наблюдаться острые проявления: высокая температура, потеря аппетита, тошнота, рвота, усталость, потемнение мочи, пожелтение кожи (желтуха), боли в суставах. Чаще это бывает у людей, которые заразились при переливании крови или ее компонентов. Фаза — латентная Вирус циркулирует в крови, однако практически никак не проявляет себя внешне. Эта фаза может длиться годами, а то и десятилетиями. Большинство людей чувствуют себя здоровыми, и даже анализы могут показывать отрицательный результат, если сделать их в момент так называемого «окна». Печень в эту фазу увеличивается незначительно, но уплотняется ее структура. Фаза реактивации В фазу реактивации вирус проявляет себя на полную — становится агрессивным. Его концентрация в крови достигает высоких значений. В этот период при отсутствии лечения либо его неэффективности гепатит С может перейти в неизлечимую хроническую форму либо привести к циррозу печени, гепатокарциноме, то есть раку. Как именно это происходит? Вирус «поселяется» в печени и там же размножается. В результате печеночная ткань перерождается в соединительную (что называется фиброзом), а это нарушает функцию печени.

Как обезопасить себя от заражения гепатитом С? Гепатит С входит в группу гемоконтактных заболеваний. В переводе с медицинского это означает, что вирус передается через кровь. Следовательно, просто-напросто стоит избегать любых контактов с этой физиологической жидкостью. Вопреки надуманному мнению, гепатит С не передается через пот, кашель, чихание, поцелуи, объятия либо пользование общей посудой. Чтобы обезопасить себя наверняка, стоит не забывать об общих правилах личной гигиены и пользоваться лишь собственными бритвами, зубными щетками, маникюрными принадлежностями и т.д. Также нужно внимательно относиться к использованным носовым платкам, повязкам, шприцам. Риск заразиться во время секса, по утверждению медиков, существует, так как в семенной / вагинальной жидкости есть невидимая примесь крови. Поэтому врачи рекомендуют пользоваться презервативом. Естественно, и самим заболевшим не стоит забывать о мерах предосторожности. Они, к примеру, не могут становиться донорами крови, а также семейной жидкости, и не должны пользоваться чужими средства личной гигиены либо позволять использовать свои. Если у человека есть открытая рана, язва, лопнувшая мозоль, лучше их прикрывать повязками или заклеивать пластырем, чтобы исключить риск случайного инфицирования.

Что делать, если подозреваете, что у Вас вирусный гепатит? Идти в поликлинику. При любых подозрениях первый врач, к которому стоит обращаться, — это терапевт (для взрослых) или педиатр (для детей). Он или она проведет осмотр. После этого назначит анализы, а также направит к врачу-инфекционисту, который при подтверждении диагноза будет заниматься лечением. Так, он определит, какая у пациента стадия заболевания, какой у него генотип вируса, сколько его в организме пациента. На основании этих данных врач сможет сформулировать стратегию лечения: нужно его начинать срочно либо можно немного повременить.

Можно ли вылечить гепатит С? Да, сейчас гепатит С признан заболеванием, от которого можно полностью излечиться. Главное, не пропустить тот момент, когда оно перетечет в хроническую форму. Первое условие — вовремя обратиться к врачу. Далее — следовать всем его рекомендациям: по периодичности, времени приема назначенного препарата, по совместимости с другими лекарственными средствами и некоторыми продуктами питания.