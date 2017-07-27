Когда-то вся Вселенная, казалось, умещалась на одной только улице, где прошло наше детство. О милом сердцу дворике на улице Карла Маркса рассказала брестчанка Жанна Гращенко рамках конкурса TUT.BY «Брест моего детства».

У вас есть история о родном городе, которой хотели бы поделиться? Хотите рассказать о своей любимой улице, доме, магазине, ларьке или даже лавочке и выиграть 100 рублей? Присылайте свои рассказы до 1 августа на ящик: korshunov@tutby.com. С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке .



Жанна Гращенко

Когда мне было три года, наша семья, мой отец Степанюк Иван Степанович, моя мама Ольга Григорьевна и я, переехала жить в дом № 30 на улице Карла Маркса. Почти на 12 лет эта улица стала мне родной и близкой «средой обитания».

Это сейчас считают, что улица ничего хорошего не может дать для воспитания ребенка. Но лично я очень благодарна своей улице, двору и своим соседям по дому за все то, что они мне дали в тот период. Пожалуй, не меньше, чем семья и школа.



Жанна в детстве во дворе на улице Карла Маркса

А двор у нас был замечательный! Сам дом совсем небольшой, как и основная часть строений на этой улице — на два подъезда. И первоначально он состоял только из двух этажей. В самом начале 70-х годов в доме сделали капитальный ремонт и надстроили третий этаж, но, несмотря на это «увеличение», в доме было всего 15 квартир. Немудрено, что все соседи знали друг друга, как в большой коммунальной квартире.

Жили дружно и старались помогать друг другу

Прошло уже более 30 лет с тех пор, как наша семья уехала из этого дома, но я до сих пор помню фамилии и лица почти всех своих соседей: Дударевы, Миклашевские, Яценко, Чумаченко, Гарах, Лянд, Васильева, Герасимовы, Ивановы, Артюх, незабвенный фронтовик дядя Гриша, руками которого были сделаны практически все лавочки, столики и беседки в нашем дворе…

Жили дружно и старались помогать друг другу. Нашей непосредственной соседкой была Васильева Надежда Константиновна — очень интересная интеллигентная пожилая женщина, с нелегкой судьбой: в Великую Отечественную войну она потеряла мужа и единственного сына. Сама она была родом из благородной дореволюционной семьи, часть ее жизни была посвящена творчеству в знаменитом хоре им. Пятницкого. Она очень тепло относилась ко мне и моему младшему брату. Мы часто бывали в ее крошечной однокомнатной квартире, в которой всегда очень вкусно пахло какими-то духами, и было как-то не по-советски уютно от разных вязанных и вышитых скатертей, занавесок и множества фотографий в разных рамках. На память о себе она подарила нам с братом свою небольшую фотографию с душевной подписью: «На добрую память милым деткам Жанне и Игорю от Надежды Константиновны. 7 января 1975 года».



Надежда Константиновна. Фото из личного архива

О благоустройстве двора заботились сами жители: разводили цветы, организовывали субботники, озеленяли. Не забыть, что росла там вкуснейшая груша, урожай которой заботливо собирали в нужный час и делили на все квартиры поровну. А в память о моем отце в том нашем дворе растет теперь целая березовая роща и калиновый куст, которые он сам посаділ там более 30 лет назад.

«Казаки-разбойники», «лапта» и добрая тетя «прорабша»

Нас, разновозрастных детей, было во дворе много для такого небольшого дома. И мы были дружными. Ходили друг к другу в гости, но чаще общались на улице. Я застала еще то время, когда дети играли в «лапту»! А еще в «казаков-разбойников», «жмурки», «прятки», «ножички»… Запомнились такие чудные вечера, когда одна пожилая дама нашего двора, которую просто все в обиходе называли «прорабша» (ее дочь работала прорабом), рассказывала нам, 10−14-летним девчонкам, собиравшимся для этого в дворовой беседке, интереснейшие истории. Это я потом уже поняла, что это были пересказы неизвестных нам книжных романов. Но как это было интересно! Причем кроме эта замечательная женщина угощала нас еще и чем-нибудь вкусненьким — она раньше когда-то работала шеф-поваром в ресторане. Например, впервые оладьи с яблоками я отведала именно на таких вот вечерних посиделках.

А какие концерты мы готовили для своих родителей, бабушек и дедушек. Обычно они проходили в начале июня, когда школа уже закончилась, а дети еще не успели разъехаться на каникулы. Сценой служила площадка перед подъездом, сам подъезд выступал в роли «закулисья», а его двери — занавесом. Благодарные зрители располагались прямо во дворе на принесенных с собой стульях и табуретах. Понимаю сейчас, что номера концерта были просты и наивны, но готовилось все с неподдельным интересом и искренностью. И зрители отвечали на это взаимностью.



Объявление о концерте во дворе

Каким огромным мне тогда казался мой двор, это был целый мир, государство в государстве. Пусть в нем не жили знаменитые и великие личности, пусть он никогда и ничем не прославился, пусть это даже и не самый лучший двор в нашем городе или хотя бы на нашей улице. Но это двор моего детства! Не так давно я прошлась через него, повстречала там одну свою бывшую соседку, которая, на мое большое удивление, даже узнала меня. Двор, по-прежнему, живет своей жизнью и почти не изменился, только показался сейчас совсем маленьким…



Детский концерт во дворе. Фото из личного архива

Гимназия № 1, кинотеатр «Смена» и легендарная «Лакомка»

На улице моего детства, почти прямо напротив дома, в котором я жила, расположена была и школа, в которой я училась все 10 лет. А вообще, в этой школе отучилась целая династия: я, мой муж Сергей (мы с ним одноклассники), мой младший брат Игорь и, наконец, мой сын Константин. Причем (бывает же так!) у меня с мужем и, впоследствии, у нашего сына, был один и тот же замечательный классный руководитель — Наталья Валерьевна Ясинская (Санюкович). Приходя на родительские собрания в класс своего сына, я каждый раз будто попадала в свое прошлое. Кстати, Наталья Валерьевна в те годы, когда я училась в школе, тоже жила на этой же улице Карла Маркса, только севернее, ближе к железнодорожному вокзалу. И мы с одноклассниками не раз бывали у нее дома на посиделках. Была у нас такая традиция.

В 2009 году школа отмечала свой 60-летний юбилей. Сначала это была просто средняя школа № 1 Бреста. В 1978 году школе присвоили почетное звание «имени защитников Брестской крепости». А в 1992 году школе присвоили статус Гимназии № 1.



Гимназия № 1 г. Бреста

Был и любимый магазин на этой же улице, совсем рядом от дома и прямо напротив школы — знаменитая «Лакомка», в котором работал еще и кафетерий. В него бегали несчетное множество раз. Из всех вкусностей тех времен почему-то больше всего помнятся кукурузные палочки в картонных пачках и кофе с молоком в больших граненых стаканах с ромовой бабой… К сожалению, не так давно, этот замечательный магазин закрылся…



Зрители смотрят детский дворовой концерт

А дальше, вперед по моей улице, работал кинотеатр «Смена». Ходили туда чаще всего целой компанией.

Потом эти фильмы бурно обсуждали и очень часто смотрели по второму разу. Почему-то особенно запомнились именно осенние посещения этого кинотеатра. Может быть потому, что после просмотра мы отправлялись еще гулять по примыкающему к улице Карла Маркса, так называемому Гоголевскому бульвару и собирали там красивые кленовые листья, из которых делали гирлянды и украшали свой двор и подъезды.