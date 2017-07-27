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Лакомка, гимназия №1 и детские концерты во дворе. "Брест моего детства": дворик на Карла Маркса
28.07.2017 09:58 — Новости Общества | Tut.by
Когда-то вся Вселенная, казалось, умещалась на одной только улице, где прошло наше детство. О милом сердцу дворике на улице Карла Маркса рассказала брестчанка Жанна Гращенко рамках конкурса TUT.BY «Брест моего детства».
Когда мне было три года, наша семья, мой отец Степанюк Иван Степанович, моя мама Ольга Григорьевна и я, переехала жить в дом № 30 на улице Карла Маркса. Почти на 12 лет эта улица стала мне родной и близкой «средой обитания».
Это сейчас считают, что улица ничего хорошего не может дать для воспитания ребенка. Но лично я очень благодарна своей улице, двору и своим соседям по дому за все то, что они мне дали в тот период. Пожалуй, не меньше, чем семья и школа.
А двор у нас был замечательный! Сам дом совсем небольшой, как и основная часть строений на этой улице — на два подъезда. И первоначально он состоял только из двух этажей. В самом начале 70-х годов в доме сделали капитальный ремонт и надстроили третий этаж, но, несмотря на это «увеличение», в доме было всего 15 квартир. Немудрено, что все соседи знали друг друга, как в большой коммунальной квартире.
Жили дружно и старались помогать друг другу
Прошло уже более 30 лет с тех пор, как наша семья уехала из этого дома, но я до сих пор помню фамилии и лица почти всех своих соседей: Дударевы, Миклашевские, Яценко, Чумаченко, Гарах, Лянд, Васильева, Герасимовы, Ивановы, Артюх, незабвенный фронтовик дядя Гриша, руками которого были сделаны практически все лавочки, столики и беседки в нашем дворе…
Жили дружно и старались помогать друг другу. Нашей непосредственной соседкой была Васильева Надежда Константиновна — очень интересная интеллигентная пожилая женщина, с нелегкой судьбой: в Великую Отечественную войну она потеряла мужа и единственного сына. Сама она была родом из благородной дореволюционной семьи, часть ее жизни была посвящена творчеству в знаменитом хоре им. Пятницкого. Она очень тепло относилась ко мне и моему младшему брату. Мы часто бывали в ее крошечной однокомнатной квартире, в которой всегда очень вкусно пахло какими-то духами, и было как-то не по-советски уютно от разных вязанных и вышитых скатертей, занавесок и множества фотографий в разных рамках. На память о себе она подарила нам с братом свою небольшую фотографию с душевной подписью: «На добрую память милым деткам Жанне и Игорю от Надежды Константиновны. 7 января 1975 года».
О благоустройстве двора заботились сами жители: разводили цветы, организовывали субботники, озеленяли. Не забыть, что росла там вкуснейшая груша, урожай которой заботливо собирали в нужный час и делили на все квартиры поровну. А в память о моем отце в том нашем дворе растет теперь целая березовая роща и калиновый куст, которые он сам посаділ там более 30 лет назад.
«Казаки-разбойники», «лапта» и добрая тетя «прорабша»
Нас, разновозрастных детей, было во дворе много для такого небольшого дома. И мы были дружными. Ходили друг к другу в гости, но чаще общались на улице. Я застала еще то время, когда дети играли в «лапту»! А еще в «казаков-разбойников», «жмурки», «прятки», «ножички»… Запомнились такие чудные вечера, когда одна пожилая дама нашего двора, которую просто все в обиходе называли «прорабша» (ее дочь работала прорабом), рассказывала нам, 10−14-летним девчонкам, собиравшимся для этого в дворовой беседке, интереснейшие истории. Это я потом уже поняла, что это были пересказы неизвестных нам книжных романов. Но как это было интересно! Причем кроме эта замечательная женщина угощала нас еще и чем-нибудь вкусненьким — она раньше когда-то работала шеф-поваром в ресторане. Например, впервые оладьи с яблоками я отведала именно на таких вот вечерних посиделках.
А какие концерты мы готовили для своих родителей, бабушек и дедушек. Обычно они проходили в начале июня, когда школа уже закончилась, а дети еще не успели разъехаться на каникулы. Сценой служила площадка перед подъездом, сам подъезд выступал в роли «закулисья», а его двери — занавесом. Благодарные зрители располагались прямо во дворе на принесенных с собой стульях и табуретах. Понимаю сейчас, что номера концерта были просты и наивны, но готовилось все с неподдельным интересом и искренностью. И зрители отвечали на это взаимностью.
Каким огромным мне тогда казался мой двор, это был целый мир, государство в государстве. Пусть в нем не жили знаменитые и великие личности, пусть он никогда и ничем не прославился, пусть это даже и не самый лучший двор в нашем городе или хотя бы на нашей улице. Но это двор моего детства! Не так давно я прошлась через него, повстречала там одну свою бывшую соседку, которая, на мое большое удивление, даже узнала меня. Двор, по-прежнему, живет своей жизнью и почти не изменился, только показался сейчас совсем маленьким…
Гимназия № 1, кинотеатр «Смена» и легендарная «Лакомка»
На улице моего детства, почти прямо напротив дома, в котором я жила, расположена была и школа, в которой я училась все 10 лет. А вообще, в этой школе отучилась целая династия: я, мой муж Сергей (мы с ним одноклассники), мой младший брат Игорь и, наконец, мой сын Константин. Причем (бывает же так!) у меня с мужем и, впоследствии, у нашего сына, был один и тот же замечательный классный руководитель — Наталья Валерьевна Ясинская (Санюкович). Приходя на родительские собрания в класс своего сына, я каждый раз будто попадала в свое прошлое. Кстати, Наталья Валерьевна в те годы, когда я училась в школе, тоже жила на этой же улице Карла Маркса, только севернее, ближе к железнодорожному вокзалу. И мы с одноклассниками не раз бывали у нее дома на посиделках. Была у нас такая традиция.
В 2009 году школа отмечала свой 60-летний юбилей. Сначала это была просто средняя школа № 1 Бреста. В 1978 году школе присвоили почетное звание «имени защитников Брестской крепости». А в 1992 году школе присвоили статус Гимназии № 1.
Был и любимый магазин на этой же улице, совсем рядом от дома и прямо напротив школы — знаменитая «Лакомка», в котором работал еще и кафетерий. В него бегали несчетное множество раз. Из всех вкусностей тех времен почему-то больше всего помнятся кукурузные палочки в картонных пачках и кофе с молоком в больших граненых стаканах с ромовой бабой… К сожалению, не так давно, этот замечательный магазин закрылся…
А дальше, вперед по моей улице, работал кинотеатр «Смена». Ходили туда чаще всего целой компанией.
Потом эти фильмы бурно обсуждали и очень часто смотрели по второму разу. Почему-то особенно запомнились именно осенние посещения этого кинотеатра. Может быть потому, что после просмотра мы отправлялись еще гулять по примыкающему к улице Карла Маркса, так называемому Гоголевскому бульвару и собирали там красивые кленовые листья, из которых делали гирлянды и украшали свой двор и подъезды.
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Когда-то, не то что мир, но и вся Вселенная, казалось, умещалась на одной только улице, где прошло наше детство.
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