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Вузы Беларуси завершают зачисление абитуриентов на бюджет

28.07.2017 07:05 — Новости Общества | БелТА  
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Вузы Беларуси завершают зачисление абитуриентов на бюджет
Фото из архива

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вузы Беларуси сегодня завершают зачисление абитуриентов на бюджетную форму обучения, сообщает БЕЛТА.

Прием документов на вакантные бюджетные места дополнительного набора в дневной и заочной формах в большинстве вузов продлится по 1 августа. Информацию о наличии вакантных мест дополнительного набора можно найти на сайтах вузов.

Прием документов на обучение на условиях оплаты в очной (дневной, вечерней) или заочной, в том числе дистанционной, формах в государственных и частных вузах для абитуриентов, не сдающих внутренние вступительные испытания в вузе, проводится с 12 июля по 4 августа (в силовые вузы - 12-31 июля, в творческие - с 12 июля по 2 августа). Завершится приемная кампания в вузы 6 августа - последний день зачисления на платной основе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вузы Беларуси сегодня завершают зачисление абитуриентов на бюджетную форму обучения, сообщает БЕЛТА. Прием документов на вакантные...

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