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ГАИ рассказала, где в августе будут стоять датчики скорости

28.07.2017 09:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. Столичное управление Госавтоинспекции рассказало о местах расположения мобильных датчиков скорости в августе этого года.

ГАИ рассказала, где в августе будут стоять датчики скорости
© Sputnik/ Александр Кривошеев, Сергей Пушкин
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Госавтоинспекция традиционно предупреждает автолюбителей о местах установки мобильных датчиков скорости.

Так, весь август датчик будет работать вблизи дома по адресу Партизанский проспект, 75, а по четным числам днем — около здания по проспекту Независимости, 156.

Круглосуточно будут работать датчики скорости на участках МКАД: 22-й километр +300 и внутреннее кольцо, а также 21-й километр +950 метров и внешнее кольцо.

Будут также установлены датчики на других оживленных магистралях города — проспектах Притыцкого и Победителей, улицах Ташкентской и Кальварийской. Полный перечень адресов с местами работы мобильных датчиков скорости и участков с ограничениями скорости опубликованы на сайте столичной ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Мобильные датчики скорости будут установлены на центральных проспектах и улицах столицы.

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