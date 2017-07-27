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ГАИ рассказала, где в августе будут стоять датчики скорости
28.07.2017 09:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Столичное управление Госавтоинспекции рассказало о местах расположения мобильных датчиков скорости в августе этого года.
© Sputnik/ Александр Кривошеев, Сергей Пушкин
Госавтоинспекция традиционно предупреждает автолюбителей о местах установки мобильных датчиков скорости.
Так, весь август датчик будет работать вблизи дома по адресу Партизанский проспект, 75, а по четным числам днем — около здания по проспекту Независимости, 156.
Круглосуточно будут работать датчики скорости на участках МКАД: 22-й километр +300 и внутреннее кольцо, а также 21-й километр +950 метров и внешнее кольцо.
Будут также установлены датчики на других оживленных магистралях города — проспектах Притыцкого и Победителей, улицах Ташкентской и Кальварийской. Полный перечень адресов с местами работы мобильных датчиков скорости и участков с ограничениями скорости опубликованы на сайте столичной ГАИ.
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Мобильные датчики скорости будут установлены на центральных проспектах и улицах столицы.
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