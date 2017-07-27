28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дети получат современные бионические протезы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал ОНТ .

Протезы разработал и производит робототехник из Солигорска Илья Чех. Изобретатель работает в московском "Сколково" и обеспечивает протезами российских детей. Сейчас он ищет детей из Беларуси, которые пережили ампутацию рук, чтобы предоставить им уникальные механические конечности.

Каждый протез уникален. Его делают с учетом травмы или врожденной патологии человека. Биопротез не только имеет все функции здоровой руки, он ее превосходит. Это уже гаджет, в который может быть встроен, например, компас, бинокль, фонарик или камера GoPro. Более того, протез еще и красив. Искусственные руки могут быть разных цветов, с гравировкой имени, даже стилизованы под известные голливудские фильмы. Из обычного ребенка можно превратиться, например, в культового Человека-паука.

По словам генерального директора компании по бионическому протезированию Ильи Чеха, раньше, когда ребенок приходил в школу с косметическим протезом, сверстники сразу не замечали особенности, но впоследствии она все равно выявлялась. Дети отстраняются от такого ребенка. "С нашим протезом, когда он приходит в школу, то сразу оказывается в фокусе внимания. Он вовлекает в свой круг общения всех сверстников. Всем интересно, что это за гаджет, как он работает", - говорит разработчик.

С ремонтом, как правило, справляются сами родители. "Мы высылаем модульные части, которые ломаются. В течение 15 минут с одной отверткой все можно заменить", - отмечает Илья Чех.

Сейчас возможность получить новый современный протез появилась и у детей из Беларуси. Илья Чех ищет у себя на родине тех, кто нуждается в такой помощи. Протезирование бесплатное для маленьких пациентов, их будет семеро. Для создателя компании гораздо важнее нематериальный эффект проекта. Главное, чтобы в будущем дети двумя руками смогли сделать в два раза больше добрых дел.-0-