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Чиновникам Беларуси разрешили игнорировать грубиянов и сквернословов
28.07.2017 10:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл – Sputnik. Правительство Беларуси постановлением №555 изменило порядок работы с обращениями граждан и юрлиц в части, которая касается общения представителей власти во время горячих и прямых телефонных линий.
© Sputnik Михаил Мокрушин
Согласно белорусскому законодательству любой руководитель обязан периодически проводить прямые телефонные линии, их графики и контактные телефоны публикуются на сайтах министерств и ведомств. Кроме того, при большинстве органов госуправления работают горячие линии.
"Согласно документу прием обращений в ходе горячей или прямой телефонной линии может быть прекращен, если гражданин или представитель юридического лица допускает употребление нецензурных либо оскорбительных слов или выражений", – говорится в комментарии Национального центра правовой информации к постановлению Совмина.
Также документом определены случаи, когда ответ на обращение не дается. В частности, чиновники могут не отвечать, если гражданин или представитель юрлица, позвонивший на прямую линию, обращается анонимно.
Кроме того, не дается ответ на обращение и в том случае, если в нем поставлены вопросы, на которые уже были даны ответы (направлены уведомления), в том числе в рамках личного приема.
Без рассмотрения по существу могут быть оставлены зарегистрированные в организации обращения, если:
При оставлении обращений без рассмотрения по существу гражданин и юридическое лицо уведомляются об этом письменно в течение пяти рабочих дней с даты пришедшего в организации письма.
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Ответы на обращения могут не даваться, если позвонивший на прямую линию гражданин отказывается сообщить сведения о себе или задает вопросы, на которые чиновник...
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