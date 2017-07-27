Чиновникам Беларуси разрешили игнорировать грубиянов и сквернословов

МИНСК, 28 июл – Sputnik. Правительство Беларуси постановлением №555 изменило порядок работы с обращениями граждан и юрлиц в части, которая касается общения представителей власти во время горячих и прямых телефонных линий.



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Согласно белорусскому законодательству любой руководитель обязан периодически проводить прямые телефонные линии, их графики и контактные телефоны публикуются на сайтах министерств и ведомств. Кроме того, при большинстве органов госуправления работают горячие линии.

"Согласно документу прием обращений в ходе горячей или прямой телефонной линии может быть прекращен, если гражданин или представитель юридического лица допускает употребление нецензурных либо оскорбительных слов или выражений", – говорится в комментарии Национального центра правовой информации к постановлению Совмина.

Также документом определены случаи, когда ответ на обращение не дается. В частности, чиновники могут не отвечать, если гражданин или представитель юрлица, позвонивший на прямую линию, обращается анонимно.

Кроме того, не дается ответ на обращение и в том случае, если в нем поставлены вопросы, на которые уже были даны ответы (направлены уведомления), в том числе в рамках личного приема.

Без рассмотрения по существу могут быть оставлены зарегистрированные в организации обращения, если:

они подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, законодательством об административных процедурах; являются обращениями работника к нанимателю либо в соответствии с законодательными актами установлен иной порядок подачи и рассмотрения таких обращений

содержат вопросы, на которые ранее организацией был дан ответ (прекращена переписка по изложенным в обращениях вопросам), и в них не содержатся новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения обращений по существу

для рассмотрения по существу необходимо указание персональных данных граждан, за исключением содержащихся в обращениях

При оставлении обращений без рассмотрения по существу гражданин и юридическое лицо уведомляются об этом письменно в течение пяти рабочих дней с даты пришедшего в организации письма.