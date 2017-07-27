ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чиновникам Беларуси разрешили игнорировать грубиянов и сквернословов

28.07.2017 10:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 июл – Sputnik. Правительство Беларуси постановлением №555 изменило порядок работы с обращениями граждан и юрлиц в части, которая касается общения представителей власти во время горячих и прямых телефонных линий.

Чиновникам Беларуси разрешили игнорировать грубиянов и сквернословов
© Sputnik Михаил Мокрушин
Хронических жалобщиков будут наказывать рублем

Согласно белорусскому законодательству любой руководитель обязан периодически проводить прямые телефонные линии, их графики и контактные телефоны публикуются на сайтах министерств и ведомств. Кроме того, при большинстве органов госуправления работают горячие линии. 

"Согласно документу прием обращений в ходе горячей или прямой телефонной линии может быть прекращен, если гражданин или представитель юридического лица допускает употребление нецензурных либо оскорбительных слов или выражений", – говорится в комментарии Национального центра правовой информации к постановлению Совмина.

Также документом определены случаи, когда ответ на обращение не дается. В частности, чиновники могут не отвечать, если гражданин или представитель юрлица, позвонивший на прямую линию, обращается анонимно. 

Кроме того, не дается ответ на обращение и в том случае, если в нем поставлены вопросы, на которые уже были даны ответы (направлены уведомления), в том числе в рамках личного приема.

Без рассмотрения по существу могут быть оставлены зарегистрированные в организации обращения, если:

  • они подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, законодательством об административных процедурах; являются обращениями работника к нанимателю либо в соответствии с законодательными актами установлен иной порядок подачи и рассмотрения таких обращений
  • содержат вопросы, на которые ранее организацией был дан ответ (прекращена переписка по изложенным в обращениях вопросам), и в них не содержатся новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения обращений по существу
  • для рассмотрения по существу необходимо указание персональных данных граждан, за исключением содержащихся в обращениях

При оставлении обращений без рассмотрения по существу гражданин и юридическое лицо уведомляются об этом письменно в течение пяти рабочих дней с даты пришедшего в организации письма.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ответы на обращения могут не даваться, если позвонивший на прямую линию гражданин отказывается сообщить сведения о себе или задает вопросы, на которые чиновник...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские дети получат современные бионические протезы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика