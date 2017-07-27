ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Активисток Femen в Украине пугают Беларусью

28.07.2017 10:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Украинские правоохранители стали пугать активисток незарегистрированного движения Femen Беларусью, следует из сообщения адвоката Ярослава Яценко.

Активисток Femen в Украине пугают Беларусью
© Фото: ВКонтакте / Анжелина Диаш
Активистке Femen за обнаженную перед Лукашенко грудь грозит до 5 лет

Накануне вечером, по словам Яценко, полиция Киева задержала активистку Femen Анну Аллайн, которая устроила "акцию топлесс-протеста" возле памятника Владимиру.

Девушку отвезли в отделение, составили на нее протокол по статье "хулиганство" и отпустили домой. Рассмотрение дела должно состояться сегодня.

"Нужно отметить, что оперуполномоченные сотрудники полиции, которые везли Анну в управление, в машине хамили, непристойно обзывали ее и грозили вывезти ее в Беларусь", — написал Яценко в Facebook.

Три активистки Femen в 2011 году после топлесс-акции у здания КГБ в Минске были обнаружены в лесу в Гомельской области. Как рассказала позже одна из участниц акции, их задержали на минском вокзале предположительно сотрудники милиции и КГБ, посадили в автобус, завязали глаза и вывезли в лес, где "заставляли раздеваться, угрожали поджечь, угрожали ножом, которым позже отрезали волосы. Все происходящее КГБ-шники снимали на видеокамеру".

Еще одной активистке Femen Анжелине Диаш грозит до пяти лет лишения свободы за оголенную грудь и лозунги в присутствии президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Во время официального визита Лукашенко в Киев, Диаш пробралась в администрацию украинского президента и устроила фирменную топлесс-акцию.

До суда Диаш отпустили под подписку о невыезде. Вины своей она не признает.

Анна Аллайн также не согласна с обвинением и будет отстаивать в суде свою невиновность, подчеркнул Яценко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активистку Femen Анну Аллайн задержали накануне вечером у памятника Владимиру в Киеве, где она протестовала полуобнаженной.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
ГАИ рассказала, где в августе будут стоять датчики скорости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика