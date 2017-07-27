Активисток Femen в Украине пугают Беларусью

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Украинские правоохранители стали пугать активисток незарегистрированного движения Femen Беларусью, следует из сообщения адвоката Ярослава Яценко.

Накануне вечером, по словам Яценко, полиция Киева задержала активистку Femen Анну Аллайн, которая устроила "акцию топлесс-протеста" возле памятника Владимиру.

Девушку отвезли в отделение, составили на нее протокол по статье "хулиганство" и отпустили домой. Рассмотрение дела должно состояться сегодня.

"Нужно отметить, что оперуполномоченные сотрудники полиции, которые везли Анну в управление, в машине хамили, непристойно обзывали ее и грозили вывезти ее в Беларусь", — написал Яценко в Facebook.

Три активистки Femen в 2011 году после топлесс-акции у здания КГБ в Минске были обнаружены в лесу в Гомельской области. Как рассказала позже одна из участниц акции, их задержали на минском вокзале предположительно сотрудники милиции и КГБ, посадили в автобус, завязали глаза и вывезли в лес, где "заставляли раздеваться, угрожали поджечь, угрожали ножом, которым позже отрезали волосы. Все происходящее КГБ-шники снимали на видеокамеру".

Еще одной активистке Femen Анжелине Диаш грозит до пяти лет лишения свободы за оголенную грудь и лозунги в присутствии президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Во время официального визита Лукашенко в Киев, Диаш пробралась в администрацию украинского президента и устроила фирменную топлесс-акцию.

До суда Диаш отпустили под подписку о невыезде. Вины своей она не признает.

Анна Аллайн также не согласна с обвинением и будет отстаивать в суде свою невиновность, подчеркнул Яценко.