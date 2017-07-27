В суде Московского района Минска продолжается процесс по громкому делу . В четверг, 27 июля, несколько часов допрашивали потерпевшего милиционера Руслана Соловьева, свидетелей. Сегодня показания дает обвиняемый Андрей Гаврош. Молодого человека судят по ч. 2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел».



Обвиняемый Андрей Гаврош, 29 лет. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Перед тем, как обвиняемый начал давать показания, судья поинтересовалась, может ли он с учетом состояния здоровья делать это стоя. Он ответил: «Да».

— Новый год отмечали у меня на квартире, было восемь человек. С 10 до 12 ночи слегка выпивали. После 12 тоже употребляли алкогольные напитки, была водка, — рассказывает в суде Андрей Гаврош.

Всего, по его словам, они купили восемь бутылок водки, сам обвиняемый выпил чуть меньше бутылки. Освидетельствование показало у него в крови 1,88 промилле алкоголя. После шести часов утра в домофон кто-то позвонил.

— По лестнице поднялся сотрудник милиции, представился, сказал, что на нас поступила жалоба. Я ответил: «У нас нет никакого шума». Спросил, кто жаловался. Он сказал, ему не положено об этом говорить, — рассказывает Андрей Гаврош. — Я сделал к нему шаг и стал левой рукой указывать вверх, потому что соседи с тамбура не могли пожаловаться. Полез за телефоном — и в этот момент он ударил меня рукой по телу. Я стал спиной падать в тамбур, чтобы устоять на месте, схватился за сотрудника. А потом я вытолкнул его из тамбура, он отошел на два шага, я снова полез в карман за телефоном — и в этот момент раздался выстрел, хлопок. Сразу не понял, что это было. Стали подкашиваться ноги, упал. Помню, как на лестнице возле лифта находился сотрудник милиции. В этот момент услышал крики: «Вызывайте скорую!» Дальше не помню.

Только на операционном столе Гаврош ненадолго пришел в сознание, увидел раненую ногу. На следующий день врачи сообщили, что пуля также попала в спину. В военном госпитале он пробыл 17 дней, затем его перевели в СИЗО. Обвиняемый некоторые моменты той ночи не помнит, он точно не мог вспомнить: потерпевший Соловьев приходил к нему домой или кто-то другой. Запомнил только, что сотрудник милиции был ниже его ростом.

— Почему у вас такая избирательная память? — уточнила прокурор Елена Крупенина.

— Может, алкоголь. Мы там мешали (делали коктейли. — Прим. TUT.BY), — ответил Гаврош.

Оказывается, когда он лежал в военном госпитале, к нему приходили сотрудники ЖЭС. За то, что в новогоднюю ночь компания шумела, Гавроша оштрафовали на 350 рублей. Он с этим решением не согласился, обжаловал, но его доводы не были услышаны.

— Вину не признаю, — еще в первый день судебного процесса заявил Андрей Гаврош.

Обвиняемому 29 лет, женат, имеет высшее образование, до задержания работал на «Керамине». По версии следствия, в новогоднюю ночь пьяный Гаврош напал на сотрудника милиции, пытался завладеть его табельным оружием, поэтому 23-летний сержант Руслан Соловьев был вынужден стрелять. Всего прозвучало три выстрела: Гавроша ранили в ноги и спину.

Сразу после трагедии милиционер говорил о том, что было два выстрела. Первый пошел в сторону почтовых ящиков. Но уже через несколько дней потерпевший вспомнил: он все-таки выстрелил трижды.

— Предупредительного не было. Первый раз выстрелил в ногу, чтобы нанести меньший вред обвиняемому, — рассказывал в суде Руслан Соловьев.

Остальные два выстрела прозвучали во время потасовки.

— Я тянул пистолет к себе, а он к себе. Все время держал меня за руку, не отпускал, поэтому она ходила вверх-вниз, — объяснял в суде сержант милиции.

Он сразу оговорил: моральный вред с обвиняемого взыскивать не будет, но просит оплатить 87 рублей за испорченное форменное обмундирование.



Милиционер Руслан Соловьев, 23 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

После его допроса в зале суда появилась компания , которая отдыхала в новогоднюю ночь в квартире Гавроша. Почти все пары семейные. Молодые люди настаивали: они не очень шумели, когда пришел сосед и попросил сделать музыку тише, они тут же выключили колонки. Всего в новогоднюю восемь человек выпили четыре−пять бутылок водки и одну бутылку шампанского.

Из данных, которые стали известны в судебном процессе, у одного парня было 0,7 промилле алкоголя, еще один друг Гавроша был абсолютно трезвый, у девушки обнаружили — 0,4 промилле. Ранее Следственный комитет заявлял, что у самого обвиняемого было 2 промилле алкоголя в крови.

— Андрей из всех нас был самый трезвый. Он по жизни спокойный и неконфликтный человек, если выпьет, то становится более разговорчивым. Это за гранью, что он мог напасть на сотрудника милиции. Никогда прежде конфликтов с правоохранительными органами не было, мы всегда думали: наша милиция нас бережет, — рассказывали свидетели.

Гаврошу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок». Если вина минчанина Андрея будет доказана, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.