Проходные баллы на дневное в БГПУ: от 192 до 336

МИНСК, 28 июл – Sputnik. Проходные баллы на бюджетную дневную форму получения высшего образования в Белорусский государственный педагогический университет составили в этом году от 192 до 336 баллов, сообщается на сайте вуза.



© Sputnik / Виктор Толочко БГПУ: проходные баллы заметно выросли

Белорусские вузы завершили зачисление абитуриентов на бюджетное отделение и начали подводить итоги приемной кампании.

Так, в БГПУ проходные баллы составляют от 192 до 336 баллов. Самый высокий проходной балл – на специальность "Изобразительное искусство и компьютерная графика", самый низкий – на "Дошкольное образование".

Достаточно высокий проходной балл также на "Логопедию" – 333 и "Историю и экскурсионно-краеведческую работу" – 316.

На специальность "Биология и география" проходной балл составил 251 из 400, на "Биологию и химию" – 252. Для потенциальных учителей физики и информатики проходной балл составил 193 из 400, математики и информатики – 227.

На некоторые специальности были зачислены только абитуриенты без экзаменов.

Подвели итоги в БГПУ и приемной кампании на бюджетную "заочку". Так, проходной балл на специальность "Русский язык и литература" составил 150 из 400, "Белорусский язык и литература" – 163, на "Музыкальное искусство, ритмика и хореография (сокращенный срок обучения)" – 247.

Полная информация о проходных баллах на бюджет в БГПУ в 2017 году доступна на сайте вуза.