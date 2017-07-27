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Проходные баллы на дневное в БГПУ: от 192 до 336
28.07.2017 11:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл – Sputnik. Проходные баллы на бюджетную дневную форму получения высшего образования в Белорусский государственный педагогический университет составили в этом году от 192 до 336 баллов, сообщается на сайте вуза.
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские вузы завершили зачисление абитуриентов на бюджетное отделение и начали подводить итоги приемной кампании.
Так, в БГПУ проходные баллы составляют от 192 до 336 баллов. Самый высокий проходной балл – на специальность "Изобразительное искусство и компьютерная графика", самый низкий – на "Дошкольное образование".
Достаточно высокий проходной балл также на "Логопедию" – 333 и "Историю и экскурсионно-краеведческую работу" – 316.
На специальность "Биология и география" проходной балл составил 251 из 400, на "Биологию и химию" – 252. Для потенциальных учителей физики и информатики проходной балл составил 193 из 400, математики и информатики – 227.
На некоторые специальности были зачислены только абитуриенты без экзаменов.
Подвели итоги в БГПУ и приемной кампании на бюджетную "заочку". Так, проходной балл на специальность "Русский язык и литература" составил 150 из 400, "Белорусский язык и литература" – 163, на "Музыкальное искусство, ритмика и хореография (сокращенный срок обучения)" – 247.
Полная информация о проходных баллах на бюджет в БГПУ в 2017 году доступна на
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Самый высокий проходной балл в БГПУ – на специальность "Изобразительное искусство и компьютерная графика", самый низкий – на "Дошкольное образование".
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