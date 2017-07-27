Из-за холодной шаурмы в бар на Зыбицкую вызвали милицию

Сразу несколько конфликтов в питейных заведениях пришлось решать милиционерам за минувшие сутки в центре Минска. Поводы были разные: от холодной шаурмы на Зыбицкой до несогласия с выставленным счетом в баре на Октябрьской площади. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Сначала милиции поступил звонок о конфликте клиента и администрации в баре на улице Зыбицкой. Мужчина жаловался, что купленная им шаурма оказалась холодной. После вмешательства вопрос был улажен, рассказали в Центральном РУВД.

Через пару часов из бара на проспекте Победителей поступил сигнал, что пьяный посетитель пристает к работникам и посетителям, провоцирует и бросается в драку. В итоге 24-летний минчанин продолжил вечер уже в управлении внутренних дел, на него составили протокол за мелкое хулиганство.

Еще двое клиентов бара на Октябрьской площади не согласились с предоставленным счетом и отказались уходить. Милиция уладила конфликт.

Как отмечают правоохранители, чаще всего причина разногласий клиентов и администрации заведений — недовольство качеством услуг, отказ в предъявлении книги замечаний и предложений, а также поведение пьяных посетителей.

— Следует отметить, что за мелкое хулиганство предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 17.1. КоАП, а за непредъявление по первому требованию гражданина книги замечаний и предложений административная ответственность предусмотрена ст. 9.24 КоАП, — напомнила официальный представитель Центрального РУВД Татьяна Обозная.