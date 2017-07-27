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День десантника – 2017: как Минск отметит праздник ВДВ

28.07.2017 11:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. День десантников и сил специальных операций отпразднуют в Минске в субботу 29 июля – поучаствовать в праздничных мероприятиях и стать зрителем уникального шоу минчане и гости города смогут совершенно бесплатно.

День десантника – 2017: как Минск отметит праздник ВДВ
© Sputnik / Роман Шантар.
Фотофакт: несколько парашютистов приземлились в центре Минска

В этом году День десантников отметят с особым размахом – 100 лет исполняется Вооруженным силам Беларуси. Для минчан и гостей столицы приготовили обширную программу на 29 июля, а основные торжества пройдут у Дворца Спорта на проспекте Победителей.

Мероприятия в честь праздника собрали в один фестиваль "Рыцари неба". В рамках его уже с 10:00 пройдут финальные поединки по панкратиону и современному рукопашному бою, свободные спортивные конкурсы, а также выставка военной и специальной техники, оружия и военной формы. На сцене в это время обещают музыку и выступления разных коллективов, а рядом будет работать и детская зона.

После 14:00 на празднике "Рыцари неба" ожидается показ прыжков восьми парашютистов на ограниченную площадку, а также действия альпинистов при штурме здания и настоящий "Вальс БТР-80".

После 15:00 в честь Дня десантников 29 июля обещают показать постановочный бой на воде – настоящий боевик с участием бойцов ВДВ, в котором они будут "обезвреживать" объект на воде и захватят его. 

Также в рамках "Рыцарей неба" состоится концерт, награждение победительниц конкурса "Мисс-десантура", дегустация блюд на полевой кухне и многое другое. Продлятся празднования на площадке у Дворца спорта на протяжении всей субботы – вплоть до вечера.

 
Теги: Минск
 
 
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Отпразднуют праздник десантников в центре Минска с размахом – начнутся торжественные мероприятия с самого утра.

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