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Минздрав предлагает запретить курение на балконах

28.07.2017 12:11 — Новости Общества | БелТА  
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Минздрав предлагает запретить курение на балконах

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав предлагает включить балконы и лоджии в список общественных мест, где запрещено курение. Об этом говорится в ответе министерства на коллективное обращение, которое поступило в Палату представителей Национального собрания Беларуси и в Минздрав, сообщает БЕЛТА.

В ответе сообщается, что после проведенного общественного обсуждения проекта декрета "О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения" работа над документом продолжается. Минздравом с учетом многочисленных предложений граждан, которые касались запрета курения на балконах и лоджиях квартир жилых домов, а также на прилегающей к жилым домам территории, инициировано внесение соответствующих дополнений в проект декрета.

Учитывая актуальность проблемы и многочисленные обращения граждан, Минздрав постоянно инициирует принятие мер, направленных на ужесточение законодательства по противодействию потреблению табачных изделий и охрану здоровья некурящей части населения.

Предложения в проект декрета о госрегулировании оборота табака и электронных сигарет принимались до 12 июня на Национальном правовом интернет-портале.

Декретом, в частности, предусмотрено распространение на электронные системы курения и жидкости для электронных систем курения норм и правил, действующих в отношении оборота и потребления табачных изделий. В том числе это касается запрета на продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет.

К местам, в которых предлагается установить полный запрет, отнесены остановки общественного транспорта, переходы метрополитена, детские площадки, помещения, занимаемые организациями физической культуры и спорта. В этом списке также пляжи и лифты. Предлагается запретить курение в автомобилях и помещениях, если в них присутствуют дети до 14 лет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав предлагает включить балконы и лоджии в список общественных мест, где запрещено курение. Об этом говорится в ответе...

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