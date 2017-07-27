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32-летнего минчанина обвиняют в жестоком убийстве девушки. Ее тело нашли далеко от дома

28.07.2017 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Завершено расследование уголовного дела об убийстве 32-летней Татьяны Курсевич. Женщина пропала из минской квартиры в ноябре 2016-го, ее искали по всей области. Спустя две недели ее тело нашли далеко от дома, в Вилейском районе. Подробности сообщает Следственный комитет.


Фото предоставлено ПСО «Ангел»

Татьяна Курсевич пропала 15 ноября 2016-го из квартиры на улице Рафиева в Минске. В розыске были задействованы правоохранители и волонтеры отряда «Ангел». Кроме самой женщины, искали и ее пропавший автомобиль.

В убийстве заподозрили сожителя минчанки. При задержании он отказался общаться со следователями и своими версиями пытался запутать следы. Например, мужчина убеждал, что Татьяна умерла по случайности («смерть не носила насильственный характер») и он вывез ее тело за город, чтобы избежать каких-либо подозрений в отношении себя.

— При тесном взаимодействии следователей, сотрудников ОВД, войсковых частей и неравнодушных граждан в городе Молодечно [в 70 км от места жительства женщины] был обнаружен автомобиль потерпевшей, а через некоторое время и ее тело с признаками насильственной смерти, — рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.


Как сообщалось ранее, тело было спрятано в одной из хозпостроек в Вилейском районе. Фото: пресс-служба Следственного комитета

На основании собранных доказательств минчанину было предъявлено обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (Убийство, совершенное с особой жестокостью). Напомним, санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.

Кроме того, следователи установили, что после убийства фигурант похитил деньги потерпевшей, не менее 2,4 тысячи рублей. А чтобы скрыть следы — еще паспорта убитой и ее маленького сына, водительские права и свидетельство о рождении. Поэтому мужчина обвиняется также по ч. 1 ст. 205 (Кража), ст. 378 УК (Хищение личных документов).

Дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Сожитель убеждал следователей, что женщина умерла по случайности. А он просто вывез тело за город, чтобы избежать подозрений.

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