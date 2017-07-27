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32-летнего минчанина обвиняют в жестоком убийстве девушки. Ее тело нашли далеко от дома
28.07.2017 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Завершено расследование уголовного дела об
Татьяна Курсевич
В убийстве заподозрили сожителя минчанки. При задержании он отказался общаться со следователями и своими версиями пытался запутать следы. Например, мужчина убеждал, что Татьяна умерла по случайности («смерть не носила насильственный характер») и он вывез ее тело за город, чтобы избежать каких-либо подозрений в отношении себя.
— При тесном взаимодействии следователей, сотрудников ОВД, войсковых частей и неравнодушных граждан в городе Молодечно [в 70 км от места жительства женщины] был обнаружен автомобиль потерпевшей, а через некоторое время и ее тело с признаками насильственной смерти, — рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.
На основании собранных доказательств минчанину было предъявлено обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (Убийство, совершенное с особой жестокостью). Напомним, санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.
Кроме того, следователи установили, что после убийства фигурант похитил деньги потерпевшей, не менее 2,4 тысячи рублей. А чтобы скрыть следы — еще паспорта убитой и ее маленького сына, водительские права и свидетельство о рождении. Поэтому мужчина обвиняется также по ч. 1 ст. 205 (Кража), ст. 378 УК (Хищение личных документов).
Дело передано прокурору для направления в суд.
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Сожитель убеждал следователей, что женщина умерла по случайности. А он просто вывез тело за город, чтобы избежать подозрений.
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