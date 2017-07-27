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СК завершил расследование убийства минчанки Татьяны Курсевич

28.07.2017 12:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл – Sputnik. Следственный комитет предъявил обвинение подозреваемому в убийстве минчанки Татьяны Курсевич, сообщила Sputnik официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.

СК завершил расследование убийства минчанки Татьяны Курсевич
© Фото: ПСО "Ангел"
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Резонансное преступление произошло в конце 2016 года: в конце ноября родные заявили о пропаже 32-летней женщины. Практически сразу правоохранители заподозрили в убийстве ее сожителя, однако он отказывался от дачи показаний, а затем пытался запутать следствие. Тело Курсевич нашли лишь спустя две недели после пропажи – за городом.

Как сообщила Гончарова, управление Следственного комитета по Минску завершило расследование уголовного дела об убийстве минчанки.

"На основании полученных в ходе расследования данных подозреваемому было предъявлено обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь – убийство, совершенное с особой жестокостью, и в его отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила представитель СК.

Как выяснили следователи, обвиняемый после убийства похитил имущество погибшей, а также ее паспорт и документы ее малолетнего сына.

Как уточнили в СК, окончательное обвинение 32-летнему минчанину предъявлено по п. 6 ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 205 и ст. 378 Уголовного кодекса Беларуси (убийство, совершенное с особой жестокостью, тайное хищение имущества, хищение личных документов).

В рамках расследования были допрошены около сотни свидетелей, также были получены и проанализированы результаты не менее 120 экспертных исследований. Сейчас дело передано прокурору для последующего направления в суд.

Санкции статьи, по которой обвиняют мужчину, предусматривают наказание вплоть до смертной казни.

 
Теги: Минск
 
 
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Тело пропавшей в конце ноября женщины нашли лишь спустя две недели: подозреваемый в ее убийстве пытался "путать след".

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