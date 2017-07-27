Погода на ближайшие дни: июль сдаст августу жару и грозы

Июль на большей части Беларуси уже исчерпал лимит дождей, но по юго-востоку страны еще отмечается недобор осадков. Однако уже в предстоящие сутки ситуация изменится. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

29 июля, в субботу, территория Беларуси вновь окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Украины. Объявлен оранжевый уровень опасности: по восточной половине страны ожидатся грозы, сильные дожди, в отдельных районах очень сильные дожди. Местами грозы будут сопровождаться порывистым ветром. Но уже в субботу днем на на юго-западные районы Беларуси распространит влияние область повышенного давления, и в Брестской и Гомельской областям будет в основном без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +13...+20°С, максимальная днем +20...+26°С.

В Минске ожидается дождь, днем - кратковременный, возможна гроза. Температура воздуха минимальная ночью +16...+18°С, максимальная днем +21...+23°С.

В воскресенье, 30 июля, погодные условия будет в основном определять область повышенного давления, ожидается очень теплая, преимущественно без осадков погода, лишь ночью в восточных районах , а днем в северо-западных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +10...+16°С, максимальная днем +22...+28°С, по Брестской области воздух прогреется до +30°С. В Минске без существенных осадков. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +23...+25.

Простится июль с нами жаркой погодой. 31 июля, в понедельник, температура воздуха в Беларуси составит ночью +12...+19°С, максимальная днем +24...+30°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +32°С. В отдельных районах, преимущественно по северо-западной половине республики, пройдут кратковременные грозовые дожди.

В первые дни августа ожидается жаркая погода.

Во вторник, 1 августа, в отдельных районах Беларуси кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +14 +21°С, максимальная днем +25...+32°С, по юго-западу до +34°С.

2 августа, в среду, преимущественно по северо-западной половине Беларуси кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +16...+23°С, максимальная днем +26...+32°С, в отдельных районах до +34°С.

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