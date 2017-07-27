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Вице-премьер и министры в августе проведут в Совмине приемы граждан и юрлиц

28.07.2017 12:46 — Новости Общества | БелТА  
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Вице-премьер и министры в августе проведут в Совмине приемы граждан и юрлиц
Фото из архива

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра и руководители министерств и ведомств проведут в Совете Министров в августе личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Вице-премьер Василий Жарко проведет личный прием 9 августа.

На 4 августа запланирован прием граждан министром жилищно-коммунального хозяйства Александром Тереховым, на 11 августа - министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем. Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц проведет личный прием граждан 16 августа, министр архитектуры и строительства Анатолий Черный - 18 августа.

Председатель правления Белорусского Республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов встретится с гражданами и представителями юрлиц 23 августа, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо - 25 августа, министр промышленности Виталий Вовк - 30 августа.

Личный прием проводится с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны 8(017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра и руководители министерств и ведомств проведут в Совете Министров в августе личные приемы граждан, их...

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