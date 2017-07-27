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Свидетель: стрелявший в минчанина Соловьев вернулся без пистолета

28.07.2017 13:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл – Sputnik. Инспектор в суде пояснил, почему сотрудник милиции Руслан Соловьев, ранивший минчанина Андрея Гавроша, выбыл на выезд в шумную квартиру один.

Свидетель: стрелявший в минчанина Соловьев вернулся без пистолета
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
Раненный милиционером минчанин дал показания в суде

Старшего инспектора ГОМ-1 Московского района Минска Константина Ледницкого допрашивали в суде более двух часов.

Основная часть вопросов адвоката обвиняемого Андрея Гавроша касалась того, почему милиционер Руслан Соловьев направился на вызов в новогоднюю ночь в шумную квартиру один. Прервав адвоката, судья сама начала спрашивать свидетеля, сделав ему замечание, что он невнятно отвечает и путается в показаниях. 

Отвечая, Ледницкий, который в ту ночь принял телефонный звонок о шуме в квартире Гавроша, сообщил, что он направил Соловьева на вызов и дал указание по телефону еще одному сотруднику милиции – Голикову – помочь ему. По его словам, пока Голиков доставлял задержанных в дежурную часть, поэтому Соловьев отправился на вызов один. "Через пять-семь минут он позвонил и сообщил, что применил оружие", – рассказал старший инспектор. 

Он также сообщил, что Соловьев вернулся через некоторое время в дежурную часть. По словам свидетеля, первое, что ему бросилось в глаза – китель был неопрятным, прическа взъерошена, была потертость на шее. 

Ледницкий рассказал, что вызвал скорую и позвонил руководству. "Сначала прибыли руководители, потом медики", – уточнил он.

Свидетель: стрелявший в минчанина Соловьев вернулся без пистолета
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
Судья спросила милиционера, стрелявшего в минчанина: запутались?

Адвокат Гавроша выясняла у свидетеля, какая экипировка должна быть у сотрудника милиции, который выбывает на вызов. По словам Ледницкого, это табельное оружие, наручники, свисток, при этом резиновая дубинка и газовый баллончик не обязательны. 

Он также положительно охарактеризовал милиционера Соловьева. "За время несения службы никаких противоправных поступков не совершал", – заявил свидетель в суде. 

"Это уравновешенный, устойчивый, профессионально подготовленный, физически развитый, психологически и морально устойчивый человек",- сказал Ледницкий. 

Судья после более двух часов допроса приняла решение зачитать показания, которые давал инспектор на стадии предварительного расследования. Как следует из протоколов, после того как Соловьев пошел на вызов, он позвонил Ледницкому по телефону и сообщил об огнестрельном ранении. Следователю он рассказывал, что, когда Соловьев вернулся в дежурную часть, он был подавлен и пояснил, что сработал на опережение. 

Инспектор сообщил, что пистолета у Соловьева не было, его привез милиционер Голиков – после осмотра магазина стало ясно, что отсутствовали три патрона.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам свидетеля, сотрудник МВД отправился на вызов в новогоднюю ночь в шумную квартиру один, потому что второй милиционер был занят.

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