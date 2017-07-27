Под Мостами мужчина обстрелял собаку из пневматики: зоозащитники требуют возбудить уголовное дело

В деревне Ковшово Мостовского района молодой человек загнал в угол бездомного пса и выстрелил в него девять раз из пневматики. Окровавленную и обездвиженную собаку обнаружили неравнодушные односельчане. Именно они обратились к гродненским зоозащитникам, сообщает местное издание 015.by.





Сейчас для зоозащитницы Ольги основная задача — вернуть собаку к полноценной жизни. Ведь список диагнозов после расстрела у собаки очень большой.

— Черепно-мозговая травма, частичная потеря зрения, слуха и ориентации в пространстве, температура и низкие показатели крови. У малыша периодически случаются приступы, поднимается температура. 4 пули извлекли, 5 остается внутри еще. Чтобы их извлечь, нужно, в прямом смысле этого слова разрезать собаку. Но перед этим нужно стабилизировать его состояние, — рассказала зоозащитник Ольга Карпова.

Сколько дней пули находились в теле собаки — не знает никто. Собаке промыли раны, поставили дренажи. Одна пуля пробила бедренную кость. Сейчас Сникерс находится у Ольги на лечении и готовится к операции. Сколько понадобится для этого времени — сказать никто не может.

— Мы связались с местным участковым. Подробности нам пока неизвестны. Но уже знаем, что удалось установить, что в собаку стрелял молодой человек, ему 24 года. Мотивы и цели преступления нам неизвестны. Но по словам свидетелей, собака не нападала на него, не гавкала и не огрызалась. Да какое там нападала? Сникерсу от силы месяцев 8, это маленький щенок размера с таксу. У мужчины уже изъяли «воздушку», из которой он стрелял. Сейчас в деле разбирается милиция, — говорит Ольга.





Председатель Гродненской областной организации защиты животных «След жизни» уже написала в милицию заявление с требованием возбудить уголовное дело.

— Мы хотим, чтобы человек понес максимальное наказание за содеянное. Ведь наши правоохранительные органы должны понимать, что сегодня он забавы ради стреляет в животное, а завтра — он будет стрелять в людей, также хладнокровно и жестоко. Мы не хотим, чтобы это ограничилось лишь административной ответственностью, — говорит Дарья Решетникова.

Как прокомментировал ситуацию участковый инспектор милиции деревни Ковшово Владимир Дубатовка, в данный момент дело рассматривают в административном порядке.

— Когда будут произведены дополнительные экспертизы изъятого оружия, будут известны подробности и последствия произошедшего, не исключено, что дело примет уголовный характер.