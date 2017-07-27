Машины стоят по месяцу: почему паркинг ТЦ Galleria делают платным

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Пять лет назад на месте паркинга ТЦ Galleria Minsk размещалась обычная плоскостная парковка, которой пользовались жители близлежащих домов и офисов. Сейчас офисов стало еще больше, но автомобили теперь оставляют на паркинге открывшегося зимой торгового центра. Почти семь месяцев паркинг оставался бесплатным, но с начала августа руководство решило брать с водителей деньги — два рубля за первые четыре часа и еще по рублю за каждый следующий час. Sputnik выяснил, почему руководство вынуждено было пойти на введение оплаты и не заполнят ли ближайшие дворы автомобили выселенных с бесплатного паркинга белорусов.



© Sputnik / Роман Шантар. Фотофакт: несколько парашютистов приземлились в центре Минска

"Прежде на месте паркинга размещалась плоскостная стоянка. Мы проанализировали тарифы, которые были там. В сентябре 2011 года стоимость размещения под открытым небом составляла сто две тысячи, что равнялось примерно 35 долларам США. У нас — порядка 30 долларов. В 2012 году стоимость составляла порядка 20-25 долларов США, но мы помним, что этому предшествовала девальвация, и цены не всегда успевали расти. Мы стараемся пойти навстречу людям, думаем, наша цена адекватна", — рассказал начальник отдела правовой и кадровой работы ТЦ Galleria Minsk Артем Обух.



© Sputnik / Артем Бордовский Артем Обух уверен, что цена, которую придется автолюбителям платить за парковку в ТЦ Galleria вполне адекватна

В торговом центре считают, что два рубля за четыре часа — оптимальный тариф, сравнимый со стоимостью чашки кофе.

"Мы три месяца обсуждали возможные варианты и исходили из того, что для жителей домов Обойная 1, к.4, Обойная 1, к.2 и Мельникайте, 16 будет предоставляться скидка 50%. В месяц стоимость паркинга составит 60 рублей, считаем, это приемлемая цена. А для инвалидов, ветеранов ВОВ, участников боевых действий на территории других государств, проживающих на территории ближайших домов, предоставляем место бесплатно. Скидки представят и если жилец ближайшего дома предоставляет справку об уходе за родственником-инвалидом", — рассказал собеседник Sputnik.

Некоторые машины стоят здесь по месяцу. Есть машины, которые остаются даже во время мойки паркинга, и найти хозяина автомобиля невозможно — даже через ГАИ.



© Sputnik / Артем Бордовский Парковка в ТЦ Galleria Minsk станет платной

"Большинство машин стоят дольше восьми часов. Мы понимаем, что многие приезжают в выходные дни прогуляться по набережной и оставляют машину, тоже самое с работниками офисов — в итоге, покупателям приходится парковаться далеко от входа в торговый центр", — пояснили в Galleria.



© Sputnik / Виктор Толочко Минчане взяли штурмом открывшийся Reserved

В торговом центре отметили, что обслуживание паркинга обходится почти в двадцать тысяч долларов в месяц.

"В проект вложены инвестиции, в паркинге есть системы пожарной сигнализации, лифты, системы видеонаблюдения, Кроме того, организация вынуждена платить налог на недвижимость, арендную плату за пользование участком, так что все эти расходы нужно компенсировать", — пояснил собеседник.

Здесь, кстати, предусмотрена возможность бесплатных пятнадцати минут, так что, если, заехав, вы решите, что не готовы платить за парковочное место, можете уехать бесплатно.

Самая большая заполняемость паркинга совпадает с праздниками — 3 июля и 9 мая оставить машину было практически невозможно. С 8 утра до 9 вечера по выходным паркинг заполнен примерно на 70%. По будням утром заполнен первый этаж торгового центра, к концу рабочего дня заполняются почти все места.

"Мы изучили опыт Киева в аналогичном торговом центре. Через три месяца после введения платы за паркинг, люди перестали оставлять свои машины в запрещенных местах и решили, что проще заплатить небольшую сумму и соблюсти ПДД", — рассказал Обух об опыте соседей.