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Кофе подорожает в Беларуси в среднем на 10-12%

28.07.2017 13:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. Производители кофе предупредили белорусских импортеров о поднятии цен на зерна в среднем на 10-12%, сообщили Sputnik в компании-импортере УП "ТЛИД".

Кофе подорожает в Беларуси в среднем на 10-12%
© Фото: Тарас Тарналицкий
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Российские СМИ сообщили в пятницу о возможном подорожании кофе для россиян приблизительно на 20%. Впрочем, рост цен произойдет не только в России, но и Беларуси, а также в других странах.

"Поставщики поднимают цены, в основном они растут на кофе вида робуста, спрос на который поднимается. Это мировая тенденция", — сообщили Sputnik в компании-импортере.

Впрочем, ожидается рост цен и на кофе арабика. В зависимости от сорта кофе и конкретного поставщика цены могут подняться на разные значения, однако в среднем напиток станет дороже на 10-12%. Если же какой-то сорт сильно затронул неурожай, отметили эксперты, то цены могут вырасти на него значительнее.

Рост цен на кофе коснется как покупателей зерен или молотой субстанции, так и посетителей кафе и ресторанов. Поднимутся ли вслед и цены на растворимый кофе, пока не известно.

Кроме повышения спроса и изменения конъюнктуры рынка, связано повышение стоимости кофе с погодой и, как следствие, неудовлетворительным урожаем, убытки от которого поставщики и пытаются покрыть.

 
Теги: Минск
 
 
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Подорожание в основном коснется конголезского кофе, также известного как робуста.

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