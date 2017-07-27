Кофе подорожает в Беларуси в среднем на 10-12%

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Производители кофе предупредили белорусских импортеров о поднятии цен на зерна в среднем на 10-12%, сообщили Sputnik в компании-импортере УП "ТЛИД".



© Фото: Тарас Тарналицкий Владелец арт-кофейни: кофе тоже может быть спонсором

Российские СМИ сообщили в пятницу о возможном подорожании кофе для россиян приблизительно на 20%. Впрочем, рост цен произойдет не только в России, но и Беларуси, а также в других странах.

"Поставщики поднимают цены, в основном они растут на кофе вида робуста, спрос на который поднимается. Это мировая тенденция", — сообщили Sputnik в компании-импортере.

Впрочем, ожидается рост цен и на кофе арабика. В зависимости от сорта кофе и конкретного поставщика цены могут подняться на разные значения, однако в среднем напиток станет дороже на 10-12%. Если же какой-то сорт сильно затронул неурожай, отметили эксперты, то цены могут вырасти на него значительнее.

Рост цен на кофе коснется как покупателей зерен или молотой субстанции, так и посетителей кафе и ресторанов. Поднимутся ли вслед и цены на растворимый кофе, пока не известно.

Кроме повышения спроса и изменения конъюнктуры рынка, связано повышение стоимости кофе с погодой и, как следствие, неудовлетворительным урожаем, убытки от которого поставщики и пытаются покрыть.