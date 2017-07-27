Опасность, которую таит родинка, можно заметить невооруженным глазом. Достаточно знать, на что обратить внимание, и вовремя проконсультироваться с врачом. К сожалению, некоторые пациенты приходят к специалисту только тогда, когда родинка превратилась в меланому, а клетки злокачественной опухоли распространились на другие органы и ткани и образовали там новые очаги болезни.

Александр Жуковец, хирург-онколог, заведующий кафедрой онкологии БелМАПО, кандидат медицинских наук, рассказал, когда родинку стоит удалить, а когда — нет.

«Примерно у 40% женщин с меланомой она развивается на ногах, а у 50% мужчин — на коже туловища»

— Скажу откровенно, пока готовилась к интервью, меня охватил страх. Получается, каждый день нужно осматривать на себе родинки?

— Каждый день не надо. Родинки, или другими словами меланоцитарные невусы — это не патологическое состояние, это доброкачественные образования. Трудно найти человека, у которого их нет.



Александр Жуковец, хирург-онколог, заведующий кафедрой онкологии БелМАПО, кандидат медицинских наук

Но, действительно, бывает, что из родинок развивается меланома. Это происходит не так часто, наверное, из них возникают около 30% меланом.

Меланома — это наиболее опасный вид рака кожи. На сто всех злокачественных новообразований кожи приходится десять меланом. Среди меланом чаще всего встречается поверхностно распространяющаяся форма в виде пятна черного или синюшного цвета. Иногда внутри нее бывают разноцветные участки. Причем она разрастается достаточно долго, иногда год-два, и относительно поздно начинает метастазировать (распространяться на другие органы и ткани и образовывать там новые очаги болезни. — Прим. TUT.BY).

Вот на этой линейке под буквой С родинка похожа на поверхностно распространяющуюся меланому. Пятно имеет больше трех цветов. Это не значит, что это меланома, но если человек видит на себе такую родинку, это повод обратиться к специалисту. Можно не к онкологу, а к дерматологу, потому что они тоже могут распознать ранние признаки меланом.



Аббревиатуру ABCDE (Asymmetry — асимметрия, Border — контур, Color — цвет, Diameter — диаметр, Evolution — изменения) используют при осмотре родинок и диагностике заболеваний

— Вы показали линейку с аббревиатурой ABCDE (Asymmetry — асимметрия, Border — контур, Color — цвет, Diameter — диаметр, Evolution — изменения. — Прим. TUT.BY). Зашифрованные в ней термины используют при осмотре родинок. Поясните, пожалуйста, что должно измениться в родинке, чтобы человек заметил?

— У меланомы должны быть неровные края, часто неравномерный цвет. Конечно, абсолютно все обычные родинки будут немножко асимметричны, просто количественные критерии асимметрии при меланоме более выраженные. Если вы видите асимметричность, не надо сразу пугаться и думать, что вы умираете. Это просто повод обратиться к специалисту и проконсультироваться. Как правило, пациента осматривают и говорят, что все нормально. Но если люди будут обращаться, то среди 10 тысяч взрослых мы найдем нескольких с ранними меланомами.

— Из-за чего родинка меняется?

— Родинки бывают врожденные и приобретенные, которые появляются в более позднем возрасте. Чаще всего у людей приобретенные родинки. Все они меняются в течение жизни человека. Он растет сам, и родинка увеличивается. Но она редко достигает размеров больше 1 сантиметра, и, как правило, у нее четкие контуры и она более-менее симметричная.

Например, в десять лет родинка была несколько миллиметров, а еще через десять лет стала полсантиметра. Она увеличилась — и это понятно. Но если она так изменилась за несколько месяцев или год, то на это стоит обратить внимание. Хотя есть и абсолютно нормальные родинки, которые быстро растут.

— Чтобы диагностировать меланому, должны быть соблюдены все пять факторов — ABCDE?

— Нет. При меланоме может быть и один из этих признаков. Но даже если есть все они, это не значит, что у вас обязательно меланома. Диагноз ставят после удаления образования, когда возьмут гистологический анализ и его посмотрит врач-морфолог.

Есть много доброкачественных образований, которые асимметричны и увеличиваются в размере. Здесь лучше перестраховаться, но себя осматривать каждый день не нужно. Это бессмысленно. Можно себе только нервную систему расшатать.

Кожу достаточно осмотреть раз в квартал и особенно обращать внимание на изменения. Если вы видите, что родинка увеличилась в два раза или появилась новая, которая быстро растет, то лучше обратиться к врачу и, если нужно, родинку удалить.





— Как правильно осматривать кожу?

— Нужно осмотреть не только лицо, но и кожу на ногах, руках, спине (для этого удобно использовать зеркало или можно попросить помочь родных). Примерно у 40% женщин с меланомой она развивается на ногах, а у 50% мужчин — на коже туловища. Возможно, в определенной степени влияет то, что летом мы чрезмерно облучаем эти участки: женщины ходят в юбках, мужчины — с голым торсом на даче.

Также нужно осматривать волосистую часть головы, межпальцевые промежутки, обращать внимание на темные пятна под ногтями, потому что редко, но бывает подногтевая меланома. Кожу стоп тоже не нужно игнорировать. На стопе мы обычно рекомендуем профилактически удалять родинки, потому что они в течение жизни травмируются.

Считается, что обычному среднестатистическому человеку, у которого среднее число родинок не больше 50-70, достаточно раз в год профилактически показываться врачу. В остальное время он может осматривать себя сам.

Но есть люди, которым кожные покровы нужно осматривать чаще. Те, у кого уже были злокачественные опухоли кожи, люди, у которых очень много родинок — более 70−100 крупных, с первым и вторым фототипом кожи — это светлокожие, рыжеволосые, голубоглазые. У них кожа к солнцу не очень устойчива.

Также есть люди с атипичными врожденными родинками: рыжевато-коричневатого цвета, нечеткими контурами, плавно переходящими в окружающую кожу. Если у пациента таких родинок пять-шесть, то ему, как и другим людям из группы риска, нужно показываться врачу раз в полгода.

«В прошлом году у нас было 850 новых случаев меланом, из них только 30% развились из родинок»

— К какому именно специалисту нужно идти?

— В первую очередь надо идти к дерматологу. Но проконсультировать может врач любой специальности, даже стоматолог, если вы спросите его по поводу родинки на лице. То, что пациент расскажет, и что врач увидит, позволит ему подсказать, что делать дальше.

К онкологам уже идут с подозрительными образованиями, когда есть высокая вероятность, что это меланома. В прошлом году у нас было 850 новых случаев меланом, из них только 30% развились из родинок.

— Знаю, что в Германии даже семейные врачи обращают внимание на родинки пациентов и в случае чего отправляют их на дополнительное обследование. За все мои 29 лет ни один врач ни разу ничего не сказал мне про родинки…

— У нас на кафедре читают лекции по меланоме и раку кожи, по другим опухолям не только для онкологов. У нас есть все специальности: и терапевты, и травматологи, и челюстно-лицевые хирурги. Другое дело, насколько на приеме врач будет на это обращать внимание. Еще зависит, сколько человек к нему пришло на прием. Если к нему сидит 50 человек с травмой, а чтобы полностью хорошо осмотреть кожные покровы нужно минут 10, то где их найти?

Пациенту лучше спрашивать по поводу родинок самому. Врач может спросить, есть ли у вас на коже какие-то пигментные образования или что-то еще, но пациент должен об этом знать, потому что некоторые на них просто вообще не обращают внимания. Не болит — и все.

Такого, что врачи осматривают кожные покровы у всего населения страны, нет нигде в мире. Были попытки скрининговых программ, когда брали определенную группу людей и осматривали. Но это дорогостоящая процедура. Поэтому масштабные осмотры не проводят, но при этом стараются хорошо информировать население. Например, так делают в Австралии, где самый высокий уровень заболеваемости меланомой в мире.

Там живут выходцы из Великобритании, которые генетически не очень приспособлены к повышенному уровню ультрафиолетового излучения. В Великобритании туманы и дожди, как в Беларуси, а в Австралии — постоянное солнце. При этом у людей там часто голубые глаза, рыжие волосы и светлая тонкая кожа. То есть они из группы риска. И как мы знаем, кожа у них не имеет хорошо выраженных защитных механизмов от ультрафиолета, как у темнокожих людей.

В Австралии меланому чаще всего диагностируют на ранних стадиях. И это не за счет того, что все население страны идет к доктору. Просто люди со школы знают про эту опухоль, что она не такая безобидная, как кажется на первый взгляд — не болит и не чешется. Они информируют людей, чтобы те просто так на солнце не выходили и обращали внимание на признаки заболевания.





— Насколько белорусский климат способствует развитию меланомы?

— У нас средний уровень заболеваемости. На учете на конец 2016 года состояли около шести тысяч человек, при этом уже пять и более лет — почти 3200. Несколько чаще болеют женщины, потому что у них выше продолжительность жизни, а пик заболеваемости приходится на 70 лет.

В 1960 году в Беларуси при примерно таком же количестве населения было всего 50 человек, заболевших меланомой кожи. Это больше 50 лет назад. А в прошлом году у нас — 850 новых случаев.

«Специально загорать вообще не рекомендуется»

— С чем связан такой прирост меланомы?

— Одним из ведущих провоцирующих факторов развития меланомы считается чрезмерное облучение ультрафиолетом.

— В солярии?

— Не только. Солярии, возможно, какой-то вклад вносят. Но сегодня люди опомнились и относятся критично к искусственным источникам облучения. Хотя когда-то говорили, что солярии абсолютно безвредны.

Также изменились стереотипы поведения людей. Если посмотреть на картины или фотографии 50-летней давности, то как люди на пляже отдыхали? Под зонтиками, в платьях, в костюмах ходили. Массового увлечения загаром, как сейчас, не было. А сегодня несколько дней солнечных есть — надо скорее загореть.

У меня напротив дома холм, как только солнышко, чуть-чуть теплее стало, люди уже лежат и загорают. А иногда для развития меланомы достаточно однократного интенсивного ультрафиолетового облучения.





— Лучше вообще не загорать?

— Специально загорать вообще не рекомендуется.

— А как тогда на море? Искупался и что делать?

— Ложиться под зонтик. И загар все равно будет. Даже в пасмурную погоду можно загореть. Также нужно использовать защитные кремы и не находиться на открытом солнце с 11.00 до 16.00.

— Сидела девушка год в офисе, наступило лето, поехала в Турцию и хочет загореть…

— Офисные работники, кстати, тоже относятся к группе риска в отношении развития меланомы. Когда они вырываются на десять дней на море и хотят резко загореть, то от этого больше вреда, чем пользы. За десять дней можно получить несколько солнечных ожогов, кожа будет слазить, и загар хорошо не возьмется. Если есть большое желание загореть, то нужно делать это постепенно: в первый день находиться под солнцем десять минут, во второй — 20. Кожа будет темнеть, вырабатывать защитный пигмент.

«Родинки, из которых развивается меланома, часто до этого травмируются»

— Если у ребенка начали активно появляться родинки, его сразу нужно вести к онкологу?

— Нет, сначала нужно показать педиатру. У детей меланома развивается крайне редко. В Беларуси — один-два случая в год.





— Если травмировать родинку, то она со временем разовьется в рак кожи?

— Нет. Если бы у нас так было, то была бы эпидемия. Сколько родинок сбривается, срезается… Но в этом вопросе есть доля истины.

Родинки, из которых развивается меланома, часто до этого травмируются. Причем это неоднократная травма, а хроническая. Если у вас родинка на том месте, где вы сбриваете волосяной покров, то надо пользоваться бритвой, которая ее не повредит или аккуратно обходить. Но у подавляющего большинства людей из родинок на тех местах, где сбривают волосы, меланома не возникает. Мы говорим о рисках. Если родинку не будем травмировать или удалим, то их снижаем.

Бывает, что некоторые приходят и просят удалить все родинки. Особенно если у соседа была меланома. Все родинки удалять не надо — это не профилактика рака кожи.

— Как часто к вам приходят пациенты уже с такой стадией меланомы, что есть метастазы?

— Нечасто, 10%. Но с другой стороны, это каждый десятый пациент. Беда еще в том, что опухоль может быть маленькая, размером с горошину, например толщиной 4 мм. Но примерно у 40% пациентов, которые к нам приходят с такими меланомами, уже есть метастазы, которые мы просто не можем еще зафиксировать из-за небольших размеров опухоли даже с использованием самых новейших методов.

— Сколько может прожить человек с метастазами при меланоме?

— Если есть метастазы, то с лечением в среднем человек проживет еще около восьми-десяти месяцев. Но бывают случаи, когда речь идет и гораздо больших сроках. Зависит от того, где эти метастазы. Если только в лимфатических узлах, то возможно и излечение.

Если уже есть метастазы во внутренних органах — это рак IV стадии. Поэтому важно обратиться к врачу на ранних стадиях меланомы — I и II. Особенно при I стадии 95% пациентов излечиваются только благодаря хирургическому вмешательству. То есть только у пяти человек из 100 могут развиться рецидивы.

«По косметологическим показаниям родинку лучше удалить в осенне-зимний период»

— Врач должен решить, нужно удалить родинку или нет?

— Иногда родинку удаляют по медицинским показаниям, порой — по косметологическим. Если человек обратился к врачу с жалобами на образование на коже, врач осмотрит, может сделать дерматоскопию, когда родинку исследуют под специальными лупами. По маленьким образованиям в 4-5 мм сложно заподозрить меланому. А с помощью луп оценивается внутренняя структура образования, наличие определенных цветов. Если родинки меняют форму, размер, цвет, находятся в травмоопасных местах или уже были травмированы, то по медицинским показаниям их посоветуют удалить.





Но бывает, что человеку родинка не нравится. Это косметологические показания к удалению, и удалить ее может косметолог. В этом случае до процедуры обязательно нужно проконсультироваться с онкологом. Как более опытный человек в плане пигментных образований и чаще встречающий на практике меланому, он поможет снизить риск того, что будет удалена не обычная родинка, а раковая. Ведь косметологические методы удаления родинки — радиоволновой, лазерный — не подходят для удаления меланомы.

— Можно ли удалять родинки во время беременности?

— Можно. Но просто так при беременности удалять родинки большого смысла нет. Однако по медицинским показаниям это стоит сделать.

— Имеет значение, в какой период года удалять родинки?

— Большого значения время года не имеет. Но в жару, когда тело потеет и нужно три раза в день принимать душ, я бы не рекомендовал удалять родинки. Это не способствует лучшему заживлению ран. При этом после удаления в среднем две недели нельзя ходить в сауну или бассейн.

Если вы хотите удалить родинку по косметологическим показаниям, то лучше это сделать в осенне-зимний период. После удаления, независимо от метода, на теле остается розовое пятнышко. Это связано с тем, что не восстановился роговой слой кожи. Восстановление занимает несколько месяцев. И на солнце эти пятнышки могут стать коричневого цвета, то есть появится гиперпигментация.

— Навсегда?

— Может, и навсегда. А при косметологическом удалении хотелось бы достичь максимально приемлемого результата. В случае медицинских показаний к удалению фактор времени года можно проигнорировать.