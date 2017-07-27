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В Минске нашли тело генерального директора "Киновидеопроката"

28.07.2017 14:19 — Новости Общества | Tut.by  
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28 июля на проспекте Дзержинского в Минске было найдено тело мужчины. Им оказался генеральный директор УП «Киновидеопрокат» и депутат Мингорисполкома Юрий Чечукевич.


Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

«Управлением следственного комитета по Минску проводится проверка по факту смерти мужчины, тело которого сегодня утром было обнаружено во дворе дома на проспекте Дзержинского с признаками падения с высоты. Сейчас продолжается осмотр места происшествия совместно с сотрудниками милиции и экспертами. Личность погибшего установлена», — рассказала TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Ранее TUT.BY об этом сообщили очевидцы.

«Тело мужчины нашли у одного из подъездов многоэтажки по проспекту Дзержинского, 119. Это большое здание с офисами на нижних этажах и квартирами на верхних. На месте до сих пор работает следственно-оперативная группа», — рассказали жители дома.

Юрий Чечукевич был назначен генеральным директором УП «Киновидеопроката» Мингорисполкома (сеть столичных кинотеатров, в которую входит 14 объектов по всему городу) в декабре 2016 года. Он также является депутатом Мингорисполкома от Советского района. Ранее он был первым секретарем Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ).

Ему было 35 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Тело было обнаружено во дворе дома на проспекте Дзержинского с признаками падения с высоты.

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