28 июля на проспекте Дзержинского в Минске было найдено тело мужчины. Им оказался генеральный директор УП «Киновидеопрокат» и депутат Мингорисполкома Юрий Чечукевич.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

«Управлением следственного комитета по Минску проводится проверка по факту смерти мужчины, тело которого сегодня утром было обнаружено во дворе дома на проспекте Дзержинского с признаками падения с высоты. Сейчас продолжается осмотр места происшествия совместно с сотрудниками милиции и экспертами. Личность погибшего установлена», — рассказала TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Ранее TUT.BY об этом сообщили очевидцы.

«Тело мужчины нашли у одного из подъездов многоэтажки по проспекту Дзержинского, 119. Это большое здание с офисами на нижних этажах и квартирами на верхних. На месте до сих пор работает следственно-оперативная группа», — рассказали жители дома.

Юрий Чечукевич был назначен генеральным директором УП «Киновидеопроката» Мингорисполкома (сеть столичных кинотеатров, в которую входит 14 объектов по всему городу) в декабре 2016 года. Он также является депутатом Мингорисполкома от Советского района. Ранее он был первым секретарем Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ).

Ему было 35 лет.