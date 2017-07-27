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Минздрав хочет запретить курение на общих балконах
28.07.2017 15:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения предлагает дополнить балконами и лоджиями общего пользования перечень мест, в которых запрещено курение.
Общественное обсуждение проекта нового "антитабачного" декрета продолжалось в Беларуси в июне. В ходе этого ряд активистов создали интернет-петицию с призывом ужесточить наказание за курение в неположенном месте и расширить перечень мест, в которых курить запрещено.
В частности, инициаторы предлагают запретить курение вплоть до лоджий и квартир граждан. Под петицией оставили свои "подписи" чуть более трех сотен белорусов.
Замглавы Минздрава Вячеслав Шило в ответ на обращение граждан сообщил, что ведомство уже предложило расширить перечень мест и добавить туда балконы и лоджии, однако — не квартир, а "общего пользования", то есть выходящие имеющие выходы в подъезды.
Будут ли приняты предложения в декрет, пока не известно — его разработкой занимается Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Дополненный проект документа опубликован не был.
Уже известно, что после подписания декрета президентом электронные сигареты приравняют к обычным, обложат акцизами и запретят продажу "вейпов" несовершеннолетним. Также внесены предложения по запрету курения в залах кафе и ресторанов, а также ряд иных.
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Ведомство направило свои предложения по расширению списка мест, где запретят курение.
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