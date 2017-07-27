Минздрав хочет запретить курение на общих балконах

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения предлагает дополнить балконами и лоджиями общего пользования перечень мест, в которых запрещено курение.

Общественное обсуждение проекта нового "антитабачного" декрета продолжалось в Беларуси в июне. В ходе этого ряд активистов создали интернет-петицию с призывом ужесточить наказание за курение в неположенном месте и расширить перечень мест, в которых курить запрещено.

В частности, инициаторы предлагают запретить курение вплоть до лоджий и квартир граждан. Под петицией оставили свои "подписи" чуть более трех сотен белорусов.

Замглавы Минздрава Вячеслав Шило в ответ на обращение граждан сообщил, что ведомство уже предложило расширить перечень мест и добавить туда балконы и лоджии, однако — не квартир, а "общего пользования", то есть выходящие имеющие выходы в подъезды.

Будут ли приняты предложения в декрет, пока не известно — его разработкой занимается Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Дополненный проект документа опубликован не был.

Уже известно, что после подписания декрета президентом электронные сигареты приравняют к обычным, обложат акцизами и запретят продажу "вейпов" несовершеннолетним. Также внесены предложения по запрету курения в залах кафе и ресторанов, а также ряд иных.