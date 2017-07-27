Погибший Чечукевич накануне общался со своими избирателями

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Юрий Чечукевич накануне вечером принимал участие во встрече администрации Советского района с местными жителями по поводу возможного строительства в районе перекрестка улицы Цнянская и переулка Якуба Коласа спортивного объекта, рассказал Sputnik один из участников этой встречи координатор общественной кампании "Генплан для минчан" Денис Кобрусев.

"Я с ним не общался. С ним разговаривали местные. Говорят, выглядел обычно, Чечукевич как Чечукевич", — рассказал Кобрусев

Юрий Чечукевич помимо должности главы УП "Киновидеопрокат" был также и депутатом Минского горсовета. Территория, которую планируют застроить власти, а местные жители уже не в первый раз пытаются отстоять, находится как раз в его округе. Встреча проходила в школе, люди были недовольны очередной попыткой застроить бывший школьный стадион, но местных на встрече, по словам Кобрусева, было немного.

Тело руководителя столичного "Киновидеопроката" с признаками падения с высоты обнаружили в одном из дворов на проспекте Дзержинского в Минске в пятницу утром. Чечукевичу было 35 лет.