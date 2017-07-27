|
Самолет с вице-премьером РФ Рогозиным летит в Минск
28.07.2017 15:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Власти Румынии не разрешили рейсовому самолету, в котором летел в Кишинев вице-премьер России Дмитрий Рогозин, пролететь над территорией страны, рейс сейчас направляется в Минск, свидетельствуют данные сайта Flightradar.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Власти Румынии не разрешили рейсовому самолету, в котором летел в Кишинев вице-премьер России Дмитрий Рогозин, пролететь над территорией...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии