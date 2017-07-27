ГТК объяснил возникновение очередей на границе с Литвой

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Государственный таможенный комитет пояснил возникновение очередей в пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой и Польшей.

Очереди на выезд из республики держатся уже несколько дней, а пострадали от них не только водители грузовых фур, но и владельцы легковых автомобилей — так, в четверг в Каменном логе машинам приходилось стоять по несколько часов из-за проблем с ПО с литовской стороны .



© Sputnik/ Дмитрий Босак Почти 250 автомобилей стоят на границе с Польшей

"Литовское направление сегодня одно из самых популярных как для перевозчиков, так и для физических лиц. Следует отметить, что на въезд в Беларусь очереди отсутствуют. Скопление грузовых транспортных средств на выезд из страны связано в том числе с неритмичным приемом автомобилей сопредельной стороной", — рассказали Sputnik в ГТК.

По информации таможенного комитета, "имеют место и сбои в работе информационных продуктов на сопредельной стороне пунктов пропуска".

Связано образование очередей и со следованием большинства перевозчиков в Германию и иные страны Евросоюза через белорусско-литовскую границу, а не белорусско-польскую из-за ограничений на ввоз топлива в Польшу. "Так, если на въезд в Польшу эти ограничения составляют до 600 литров в баке, то въезжая в Литву можно заправить полный бак", — добавили в ГТК.

Грузопоток в июле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7%. За июль 2017-го уже успели оформить более 45 тысяч грузовых автомобилей.

ГТК рекомендует перевозчикам учитывать данную информацию при выборе маршрута следования, а также следить за ситуацией в пунктах пропуска на едином интернет-портале таможенных органов и сайте Государственного пограничного комитета.