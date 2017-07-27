В пятницу на Некрасова, 3а открылся новый двухэтажный торговый центр «Виталюр» с супермаркетом. Для того, чтобы попасть в магазин, люди готовы были стоять по часу в огромной очереди. Мы посмотрели, какие акции устраивает в первый день для покупателей «Виталюр» и узнали, почему реконструкция здания заняла несколько лет.





Раньше на этом месте много лет работал ресторан «Вернисаж». Но в 2014 году он закрылся и стало известно, что на этом месте откроют двухэтажный тороговый центр. В итоге спустя почти три года здесь появился «Виталюр».

Людям в этом районе за несколько дней прислали объявления о торжественном открытии магазина в 12 часов. Но запускать покупателей начали еще раньше — где-то за полчаса. А потом закрыли вход, так как кассиры не успевали справляться с таким потоком людей, а в магазине уже была толкучка.

«Они думают, что бесплатно дадут что-то, на халяву!»





К 12 часам на улице скопилось уже две огромных очереди с «хвостом» до дороги. Из колонок играет Modern Talking. Людей запускают по несколько человек. Другие стоят на улице и беседуют.

— А чего так много народу пришло? — спрашивает мужчина у знакомого в очереди.

— Они думают, что бесплатно дадут что-то, на халяву, — отвечает ему второй.

Для тех, кто не хотел стоять в очереди с детьми, около Центра современных искусств организовали развлечения — можно было собрать конструктор или порисовать. Кстати, в день открытия магазина на выставку можно было пройти бесплатно, показав карту лояльности «Виталюра». При этом, таких же очередей к центру искусств мы не заметили.

Потолкавшись немного в очереди, проходим в магазин. Первый поток людей ныряет в товары на акции «1+1», где два продают по цене одного. Среди шоколадок, чая, минеральной воды, чипсов и прочего две подруги пенсионерки первым делом берут банки кофе по 15 рублей. И кладут каждая себе в корзину по одной.

— Вера, нам же так не засчитают! Надо чтобы одна покупала. Ты бери, можем потом поделить! — говорит одна из подруг.

Настоящий ажиотаж и пробки из колясок наблюдаем в рыбном отделе со скумбрией по 4 рубля. Некоторые люди просто приходят к той витрине, где больше всего народу. К одному из холодильников с хребтами лосося по 5 рублей не подобраться, слышно, как в толпе женщина задорно кричит.





— Девочки, что там у нас? Акция?

— Что лежит, то и бяры, на суп пойдет все! — отвечает ей хозяйственная незнакомка.

Мужчины, глядя со стороны на такую очередь, возмущаются: «Ну что они, рыбы никогда не видели что ли!»

В других отделах обстановка намного спокойнее. Покупатели спокойно выбирают товары, не толкаются. В магазине работает 12 касс. Но при этом через полчаса после открытия у каждой — огромная очередь.

Площадь всего центра около 4000 квадратов. Пока в магазине занят только первый этаж, где работает отдел цветов, кофе навынос, магазин турецкой косметики. Скоро откроется обменник и аптека. Обещают, что в августе появятся магазины на втором этаже, там будет кафе, салон красоты, магазин Minimax. А к концу сентября торговый центр заполнят на 100%.

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Местные жители: «У нас тут нет вообще магазинов!»

На улице общаемся с теми, кто еще стоит в очереди. Встречаем двух пенсионерок, которые бурно обсуждают, почему некоторые люди прошли раньше.

— Мы живем рядом, но тут же дома хрущевские, поэтому большие магазины сюда просто сунуть некуда. Для этого района очень хороший магазин, — говорит пенсионерка Татьяна.

К разговору подключается прохожая и вспоминает «Вернисаж», который здесь работал ранее.





— Это был совершенно старческий ресторан, туда уже никто не ходил, хорошо, что его закрыли. Сейчас же столько хороших кафе открылось. Этот магазин сейчас нас устраивает на этом месте. У нас же тут нет вообще магазинов!

С магазинами в районе и правда не густо. Через дорогу на углу есть один маленький, больше похожий на сельпо.

В очереди Ольга и Катерина вспоминают, как отдыхали в «Вернисаже»:

— Было такое чувство, будто там одни бандюки сидели, и в последнее время он страшный стал. Но лет 30 назад он мне нравился! Так что очень хорошо, что магазин построили. У нас такой большой район, а ни одного крупного супермаркета нет!

Виталий Яцук: «На проектные работы и согласование ушло около двух лет»

Почему реконструкция растанулась почти на три года, нам рассказал коммерческий директор сети Виталий Яцук.





— Мы не могли согласовать с городом некоторые характеристики магазина. Поэтому на проектные работы и согласование ушло около двух лет. Реконструкция заняла буквально полгода.

Яцук говорит, что согласовывали так долго из-за того, что по проекту на парковке не хватало мест для большого торгового объекта, поэтому их увеличили.

Затрагивая тему планов на новые объекты, Яцук рассказывает, что скоро «Виталюр» откроет самый крупный супермаркет своей сети в Минске.

— Ввиду сложностей с действующим арендатором я не могу раскрывать все детали, но мы планируем сделать это оперативно в этом году.





Напоследок Яцук рассказывает о нововведении:

— С понедельника мы во всей сети разрешим делать фото в магазине. Даже проведем конкурс. Снимать можно что угодно и где захотят покупатели. Даже разыграем iPhone за лучшее фото.

Мы уходим примерно через полтора часа после открытия и видим, что очереди у магазина уже нет. На улице дети разбирают шарики у клоунов на ходулях, выступает небольшой духовой оркестр.

— Вот и правильно! Надо открывать один и большой на весь район, как этот, — говорит женщина, здороваясь с соседом у торгового центра.