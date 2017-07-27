Суд ЕС обязал Польшу прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще

Суд ЕС принял предварительное решение о приостановке вырубки деревьев в Беловежской пуще. Об этом Радио «Польша» сообщили польские дипломаты в Люксембурге.



Фото: Reuters

Пресс-секретарь правительства Польши Рафал Бохенек заявил, что пока не видел принятого Европейским судом документа, однако, как только это произойдет, реакция польской стороны не заставит себя ждать. Он также напомнил, что шаги, предпринятые польским правительством относительно Беловежской пущи, полностью соответствуют закону.

«Меры, которые были приняты нами в Беловежской пуще, полностью соответствуют не только польскому, но и европейскому законодательству. Если Суд Европейского союза, тем не менее, представит подобное решение, на что у него есть полное право, мы, после того, как ознакомимся с его аргументами, представим свою позицию в данном вопросе», — отметил пресс-секретарь правительства Польши.

Напомним, в Беловежской пуще идет вырубка деревьев, против чего активно выступают местные экологи, а также европейские структуры. Еврокомиссия в 2016 году завела дело против страны за вырубку деревьев в пуще.

Польские власти называют меру вынужденной, поясняя, что причиной стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом , уничтожающим деревья.

Недавно польский министр окружающей среды Ян Шишко заявил, что Беловежская пуща была незаконно внесена в перечень природного наследия ЮНЕСКО.

Беларусь активно выступала против исключения пущи из списка всемирного наследия из опасений, что решение о смене статуса распространится и на белорусскую часть Беловежской пущи.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 5 июля призвал власти Польши прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще, которая является одним из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы.