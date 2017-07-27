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Гражданина Армении депортировали в Украину за нарушение границы

28.07.2017 17:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. Гражданина Армении депортировали из Беларуси в Украину — он пытался незаконно пересечь границу, сообщили Sputnik в Госпогранкомитете республики.

Инцидент произошел более недели назад: 48-летний армянин пытался проникнуть на территорию Беларуси через болота.

Как рассказали Sputnik в Госпогранкомитете, гражданину Армении был запрещен въезд на территорию России еще в 2013 году, а у Беларуси и РФ единый список "невъездных". После попытки попасть в республику его выслали назад в Украину — это произошло 22 июля.

Запрещали пребывание в России мужчине за нарушение правил нахождения на территории страны.

Кроме депортации, за нарушение белорусской границы нарушителю может грозить штраф до 100 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина пытался попасть из Украины в Беларусь по труднопроходимой местности, но пройти мимо погрангруппы не смог.

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