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Кино на улице и скверы: что успел сделать Чечукевич

28.07.2017 17:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. Погибший в пятницу генеральный директор УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома Юрий Чечукевич за недолгий период работы смог ввести ряд изменений в столичных кинотеатрах и продолжал активную деятельности как депутат.

Кино на улице и скверы: что успел сделать Чечукевич
© Фото: Facebook / Yuri Chachukewich
Погибший Чечукевич накануне общался со своими избирателями

Чечукевич был обнаружен погибшим утром в пятницу около дома по проспекту Дзержинского — по предварительным данным, он упал с высоты. Сейчас по факту гибели чиновника проводят проверку следователи.

С декабря 2016 года Чечукевич возглавлял столичный "Киновидеопрокат" и активно работал как депутат Мингорсовета. Sputnik вспоминает, как он предлагал развивать столичную госсеть кинотеатров и как разбирался с ситуацией вокруг парка около улицы Леонида Беды.

Так, уже при Чечукевиче на посту главы "Киновидеопроката" на реконструкцию закрыли кинотеатр "Победа", а откроется он уже в обновленном виде: руководством организации было решено сделать его трехзальным, а также отказаться от идеи открывать там дополнительный общепит.

Планировал Чечукевич и обустроить другие столичные кинотеатры — например, поменять кресла в "Октябре" и сделать удобнее залы. Он в принципе выступал за развитие кинотеатров по принципу мультиплексов, но с сохранением и однозальных "классических" кинотеатров.

Кино на улице и скверы: что успел сделать Чечукевич
© Фото: Counter-Strike Champions League
Тело руководителя Киновидеопроката найдено во дворе дома в Минске

Предполагал он и то, что в будущем возможно строительство отдельного кинотеатра в Каменной горке — "Киновидеопрокат" собирался просчитывать необходимый объем инвестиций и их источники.

Благодаря Чечукевичу минский "Киновидеопрокат" решил показывать кино под открытым небом — этим летом на улице Зыбицкой по выходным показывали бесплатно фильмы разных стран. Организация под его началом придумала выдавать для "уличных" просмотров кинолент специальные наушники, чтобы звук не мешал окружающим и постояльцам гостиницы "Монастырская".

Чечукевич вел активную деятельность как депутат Мингорсовета: общался с гражданами в апреле этого года по поводу реконструкции Восточного сквера и объяснял необходимость реконструкции парка. Вечером перед своей смертью Чечукевич также встречался с избирателями — на обсуждении судьбы бывшего стадиона столичной 76-й школы.

Юрию Чечукевичу было 35 лет, жены и детей у него не было. Sputnik выражает соболезнования близким погибшего и коллективу "Киновидеопроката".

 
Теги: Минск
 
 
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В должности главы "Киновидеопроката" Юрий Чечукевич был восемь месяцев, но успел внести ряд изменений.

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