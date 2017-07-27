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За неявку на сборы 47-летнего белоруса приговорили к исправработам

28.07.2017 17:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Вступил в силу приговор в отношении 47-летнего жителя Бреста, виновного в уклонении от явки на сборы Министерства обороны. Наказание — один год исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка в доход государства.

Начальник отдела прокуратуры Брестской области Елена Лещенко назвала аргументы, которые мужчина привел в качестве оправдания своих действий:

—  Внеплановые сборы проводились в минувшем феврале. На одно из предприятий Бреста, где работал резервист, пришла повестка с вызовом на сборы, однако получать ее он отказался. После работы приехал в военкомат и пояснил, что по семейным обстоятельствам вынужден отсутствовать на сборах. Его предупредили об ответственности за уклонение от сборов и порекомендовали явиться в назначенный день и тогда подать заявление о невозможности участвовать в сборах. Однако мужчина отказался получать повестку и больше в военкомат не явился.

Приговор был обжалован. Но после рассмотрения жалобы в Брестском областном суде вступил в законную силу без изменений.

 
Теги: Брест
 
 
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Наказание - один год исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка в доход государства.

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