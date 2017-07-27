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Руководитель "Калипсо Тур" проигрывала деньги клиентов в казино
28.07.2017 17:50 — Новости Общества | Tut.by
Руководитель «Калипсо Тур» проигрывала деньги клиентов в казино, сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
«По информации следствия, полученные от клиентов деньги владелица ООО „Калипсо Тур“ проигрывала в казино», — рассказала Юлия Гончарова.
Накануне руководителя ООО «Калипсо-Тур»
По предварительной информации, в результате манипуляций с продажей туров руководитель завладела деньгами граждан.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество в особо крупном размере) УК Беларуси по материалам Октябрьского РУВД Минска. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в начале июля
В милиции сообщали о 70−80 пострадавших, но не исключали, что их количество может увеличиться до 300 человек.
«На данный момент у следствия есть несколько десятков заявлений», — отметила Юлия Гончарова.
На прошлой неделе клиентам «Калипсо Тур» начали возвращать деньги за сорванные поездки, однако о массовых выплатах речь не шла.
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Накануне руководителя ООО "Калипсо-Тур" задержали: ее в совершении мошенничества в особо крупном размере.
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