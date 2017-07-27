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Белорусы о запрете курения: надо не запрещать, а наказывать
28.07.2017 18:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Мнения белорусов по поводу запрета курения на балконах разделились, передает Sputnik.
Общественное обсуждение проекта нового "антитабачного" декрета проходило в Беларуси в июне. Тогда ряд активистов создали интернет-петицию, в которой выступили за ужесточение наказания
В ответ Министерство здравоохранения Беларуси в пятницу озвучило идею дополнить это список балконами и лоджиями общего пользования.
Белорусы активно обсуждают эту новость, оставляя свои комментарии под материалами в прессе. На одном из популярных сайтов читатели предложили продумать систему санкций, чтобы запрет работал.
"Мало запретить — надо реально наказывать. Закурил сосед — вызвал милицию, приехали и вкатили штраф 10 базовых. А иначе это все просто сотрясание воздуха", — написал комментатор.
Впрочем и в этом случае доказать вину курильщика будет непросто, отметил другой комментирующий.
"Если вызывать милицию, то нужен свидетель, дабы исключить конфликт соседей, которые могут просто вызвать, что якобы нарушил, а нарушения не было!", — пишет он.
Среди читателей встречаются люди, которые поддерживают дополнение перечня.
"Речь ведь идет о балконах общего пользования, а не квартирных? Моя квартира — частная собственность, хочу курю, хочу голый хожу. Всем, кому не нравится, можно предъявить тысячу встречных исков за домашние скандалы, вой от детей и вонь от котов!", — отметил один из них.
Но есть те, кто выступает против этого.
"И будут курить прямо в квартирах — отлично, теперь у некурящих появится возможность круглосуточно наслаждаться запахом сигарет соседей у себя дома", — отметил комментирующий.
"С таким успехом
Примут ли предложения в декрет, пока не известно. Разработкой документа занимается Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Пока дополненный проект не был опубликован.
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Предложение Министерства здравоохранения внести балконы и лоджии общего пользования в список мест, где "дымить" запрещено, всколыхнуло белорусский интернет.
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