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Белорусские граждане в результате аварии поезда в Барселоне не пострадали - МИД

28.07.2017 19:36 — Новости Общества | БелТА  
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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские граждане в результате аварии поезда в Барселоне не пострадали. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

"По данным нашего посольства в Испании, белорусские граждане в результате аварии поезда в Барселоне не пострадали", - сказал Дмитрий Мирончик.

Как сообщалось, авария произошла утром 28 июля на станции Французский вокзал (Estaciу de Franзa) в Барселоне. Согласно предварительной информации, машинист не успел затормозить, и поезд врезался носом в платформу.

Число пострадавших в результате аварии превысило 50 человек, практически все они были доставлены в лечебные учреждения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские граждане в результате аварии поезда в Барселоне не пострадали. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления...

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