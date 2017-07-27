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В Минске запустят сервис для обсуждения городских проблем, как в Москве
28.07.2017 20:19 — Новости Общества | Tut.by
В этом году с подачи городских властей будет создан портал, где можно будет обсудить проблемы Минска, написать предложения по их решению и высказать мнение. О новом проекте пишет агентство «
Для того чтобы обсудить городские проблемы и попробовать их решить, можно будет зайти на специальный сайт «Я Минск», который планируют запустить в этом году.
Разрабатывает проект «Центр информационных технологий Мингорисполкома». Они известны сайтом Komplat.by — сервис, которым пользовались для введения показаний счетчиков воды, и сайтом 115.бел, где можно решить проблемы ЖКХ.
Как считает, директор ЦИТ Олег Седельник, мнения горожан могут повлиять на решения городских властей. Пользователи могут обсуждать проблемы самого разного характера.
— Например, вопросы и опросы по благоустройству дворов, те же планы развития городских территорий и так далее.
Седельник говорит, что похожий ресурс работает в Москве. Но какой именно, не уточняет.
В российской столице есть портал мэра Москвы Сергея Собянина
Вполне возможно, что такой же портал появится в Минске.
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