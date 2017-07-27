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В Минске запустят сервис для обсуждения городских проблем, как в Москве

28.07.2017 20:19 — Новости Общества | Tut.by  
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В этом году с подачи городских властей будет создан портал, где можно будет обсудить проблемы Минска, написать предложения по их решению и высказать мнение. О новом проекте пишет агентство «Минск-Новости».

Для того чтобы обсудить городские проблемы и попробовать их решить, можно будет зайти на специальный сайт «Я Минск», который планируют запустить в этом году.

Разрабатывает проект «Центр информационных технологий Мингорисполкома». Они известны сайтом Komplat.by — сервис, которым пользовались для введения показаний счетчиков воды, и сайтом 115.бел, где можно решить проблемы ЖКХ.

Как считает, директор ЦИТ Олег Седельник, мнения горожан могут повлиять на решения городских властей. Пользователи могут обсуждать проблемы самого разного характера.

— Например, вопросы и опросы по благоустройству дворов, те же планы развития городских территорий и так далее.

Седельник говорит, что похожий ресурс работает в Москве. Но какой именно, не уточняет.

В российской столице есть портал мэра Москвы Сергея Собянина «Наш город». На сайте решают городские проблемы через форму сообщений. В Минске есть такой же проект — 115.бел. А вот что касается не решения, а обсуждения вопросов, то есть сайт «Активный гражданин», который также был создан по инициативе Собянина и Правительства Москвы. Решение проблем там происходит примерно по такому же принципу, как и на сайтах петиций. Сначала люди высказывают свое мнение, после за него голосуют посетители сайта. Сайт работает как прямая форма связи с Правительством Москвы.

Вполне возможно, что такой же портал появится в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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