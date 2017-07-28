Синоптики объявили на субботу красный уровень опасности в Гомельской и Могилевской областях

Код опасности красный. Синоптики поменяли уровень погодной угрозы на субботу. По сообщению Белгидромета, ночью и утром 29 июля на большей части Гомельской и Могилевской областей ожидаются продолжительные очень сильные дожди.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В субботу территория Беларуси вновь окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Украины. По восточной половине страны ожидаются грозы и ливни, местами с грозами и порывистым ветром.

«Но уже днем на юго-западные районы Беларуси распространит влияние область повышенного давления, и в Брестской, Гомельской областях будет в основном без осадков», — рассказала замначальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

Ночью 29 июля ожидается +13…20 °С, максимальная температура днем — +20…26 °С.