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Синоптики объявили на субботу красный уровень опасности в Гомельской и Могилевской областях

28.07.2017 23:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Код опасности красный. Синоптики поменяли уровень погодной угрозы на субботу. По сообщению Белгидромета, ночью и утром 29 июля на большей части Гомельской и Могилевской областей ожидаются продолжительные очень сильные дожди.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В субботу территория Беларуси вновь окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Украины. По восточной половине страны ожидаются грозы и ливни, местами с грозами и порывистым ветром.

«Но уже днем на юго-западные районы Беларуси распространит влияние область повышенного давления, и в Брестской, Гомельской областях будет в основном без осадков», — рассказала замначальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

Ночью 29 июля ожидается +13…20 °С, максимальная температура днем — +20…26 °С.

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В субботу территория Беларуси вновь окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Украины. По восточной половине страны ожидаются грозы и ливни,...

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