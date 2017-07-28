Военным поручат патрулировать улицы белорусских городов?

Своего рода сенсация возникла, когда во время протокольной съемки открытия 27 июля совещания с руководством госсекретариата Совбеза президент Беларуси Александр Лукашенко оторвался от бумаги и пригласил военных патрулировать улицы.

Глава государства Александр Лукашенко рутинно перечислял пункты повестки дня и дошел до оптимизации МВД «Наверное, мы оптимизируемся вот таким образом на уровне президента, с определенным идеологическим обеспечением этого вопроса в последний раз. Мы определим уровень численности, мы определим затраты на те или иные направления, приведем это в соответствие в этом году. А в последующем вопросы оптимизации не исчезнут. Но это уже задача руководителей ведомств. Все, что они там сэкономят, это их. Мы их просто будем держать на контроле и подстегивать, стимулировать к оптимизации структур».

Забегая вперед отметим, что нездоровую сенсацию родили не эти общие слова об оптимизации МВД (хотя в интервью БДГ глава аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников констатировал, что сокращение численности МВД действительно происходит «с 93 тысяч, которые были, до условно говоря 68 тысяч, которые есть сейчас»), ни требование о повышении дисциплины всех силовых структур, а возможно случайно оброненные слова, которые Александр Лукашенко сказал, глядя на шевроны «Узброеныя Сілы» присутствующих генералов.

«Очень важный вопрос – дежурство патрулей. Пожалуйста, возьмите это на контроль, введите это в практику крупных городов, поселений. И вообще где есть Вооруженные Силы, где размещены части наши. Пускай люди работают. Это тоже важное направление нашей деятельности», – сказал Александр Лукашенко.

Перед этим речь шла о поддержании правопорядка на улицах белорусских городов и оптимизации с целью экономии финансов численности МВД. Потом глава государства переключился на патрулирование военными улиц, а про милицейские патрули сказал как о чем-то дополнительном: «И тоже патрули Министерства внутренних дел».

«Когда я даже, проезжая по городу, я смотрю на это, знаете, думаю, людям спокойнее, когда военный человек на улице. А в-третьих, они же должны быть среди людей. Надо это иметь в виду. И, пожалуйста, возьмите это на контроль, введите это в практику», – поручил членам Совбеза Александр Лукашенко.

В письменном сообщении пресс-службы президента прямо сказано: «На совещании речь шла и об организации совместного патрулирования военнослужащих и сотрудников МВД с целью поддержания порядка на улицах населенных пунктов».

Эксперт Андрей Поротников в интервью БДГ отметил, что считает оговорку главы государства о военных патрулях очень важной, но не понятной.

«У меня возникает вопрос почему было сказано о перспективе совместного патрулирования сотрудниками МВД и военнослужащими. Это имеется ввиду какие военнослужащие – Внутренних войск МВД или солдат Министерства обороны?», – интересуется глава аналитического центра Belarus Security Blog.

Эксперт отмечает, что в «лихие 90-е» в Беларуси непродолжительное время была практика придания в качестве подкрепления к милицейскому патрулю солдат срочной службы. «Был высокий вес уличной преступности , соответственно просто физически не хватало людей и делали смешанные патрули военных и МВД», – напомнил Андрей Поротников.

В настоящее время в Беларуси смешанные патрули МВД и Минобороны не используются. Однако военный патруль, который следит за поведением военнослужащих, в соответствии с уставом должен предотвращать и гражданские преступления, свидетелем которых он может оказаться, но доставлять задержанных правонарушителей не к себе в комендатуру, а в отделения милиции.

Ветеран МВД, к которому корреспондент БДГ обратилась за комментарием, на условиях анонимности высказал предположение, что речь идет, возможно, о дешевом способе поддержания правопорядка. «Сотрудникам МВД нужно платить зарплату, делать доплаты за звание, за выслугу и т. д. А военнослужащие срочной службы работают практически бесплатно, хоть и не так эффективно, как профессионалы МВД», – сказал он.

При этом наш собеседник отметил, что, как следует из опыта 90-х, «срочников» с оружием в руках выпускать для патрулирования города опасно, а без оружия они не лучше дружинников.

Фото: onliner.by