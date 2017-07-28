Жив и здоров: МИД рассказал о состоянии белорусского жениха-заложника

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, говоря о состоянии белоруса, которого освободили из плена в одной из южных стран, отметил, что он жив и здоров.



Институт культурного и природного наследия имени Лихачева Посольство Беларуси в Сирии: наши мужчины редко сюда попадают

"Жив, здоров", — сказал Sputnik Мирончик.

Инцидент с белорусом произошел 23 июля в одной из южных стран, об этом сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство. Гражданин республики Беларусь после отказа жениться на местной девушке, был взят в заложники ее вооруженными родственниками. Однако с помощью СМС он смог сообщить дипмиссии точный адрес своего местонахождения.

В результате спецоперации, проведенной местной полицией, он был освобожден и возвращен на родину.