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Жив и здоров: МИД рассказал о состоянии белорусского жениха-заложника
28.07.2017 22:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, говоря о состоянии белоруса, которого освободили из плена в одной из южных стран, отметил, что он жив и здоров.
Институт культурного и природного наследия имени Лихачева
"Жив, здоров", — сказал Sputnik Мирончик.
Инцидент с белорусом произошел 23 июля в одной из южных стран, об этом сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство. Гражданин республики Беларусь после отказа жениться на местной девушке, был взят в заложники ее вооруженными родственниками. Однако с помощью СМС он смог сообщить дипмиссии точный адрес своего местонахождения.
В результате спецоперации, проведенной местной полицией, он был освобожден и возвращен на родину.
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Мужчина, которого взяли в заложники после отказа жениться на девушке в одной из южных стран, уже вернулся на родину.
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