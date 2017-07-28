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Пороговые значения результатов ЦТ могут поднять
28.07.2017 21:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Ректоры учреждений высшего образования предложили поднять пороговые значения результатов централизованного тестирования (ЦТ), сообщили Sputnik в пятницу в пресс-центре Министерства образования.
© Sputnik/ Евгений Казарцев
Ректоры вузов участвовали в пятницу в заседании республиканского совета с руководством Минобразования. Среди поднятых ректорами тем были и вопросы ЦТ.
Так, руководители университетов и академий высказались за то, чтобы пороговые значения результатов ЦТ по профильным предметам были выше — для более качественного отбора абитуриентов. Сейчас, в зависимости от профиля, минимальный балл на ЦТ должен составлять от десяти до двадцати баллов.
Также высказались ректоры и за сокращение сроков регистрации на централизованное тестирование — с четырех недель до трех.
В целом же ректоры вузов полагают, что централизованное тестирование — оптимальный метод отбора абитуриентов. Совершенствовать дальше правила приема предлагают за счет новых правил для потенциальных заочников и по ряду иных, менее значительных вопросов.
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Сейчас пороговые значения результатов составляют, в зависимости от профиля, от десяти до двадцати баллов из ста.
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