МИНСК, 28 июл — Sputnik. Учредитель компании "Калипсо тур" расходовали деньги, полученные от клиентов, во время игры в казино, такую предварительную версию озвучила официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова в эфире телеканала ОНТ.

Учредителя общества с ограниченной ответственностью "Калипсо Тур" задержали в Минске 27 июля. Октябрьский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.



© Sputnik Валерий Мельников Руководитель турфирмы "Калипсо Тур" задержана в Минске

"По предварительной информации 26-летняя минчанка завладевала денежными средствами граждан под предлогом продажи туристических путевок в различные страны мира. Получена предварительная информация, куда расходовались денежные средства. Следователи говорят о том, что это была игра в казино", — сказала Гончарова.

Специалист отметила, что с задержанной продолжается работа. При взаимодействии милиции следователи устанавливают круг потерпевших. Следствие собирается ходатайствовать перед органами прокуратуры о заключении под стражу подозреваемой.

Учредителя турфирмы подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Скандал из-за частной турфирмы "Калипсо тур" начал разгораться в начале июля. Тогда около сотни клиентов не смогли отправиться в запланированные поездки на отдых. Деньги в "Калипсо Тур" и ИП "Борздый Е. Г." возвращать гражданам не спешили. Общая сумма ущерба от "Калипсо Тур" оценивается в 158 тысяч рублей.

Евгений Борздый, еще один фигурант дела, по информации Юлии Гончаровой, сейчас находится в бегах.