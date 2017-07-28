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Потратила деньги в казино: СК о тратах учредителя "Калипсо тур"
28.07.2017 21:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Учредитель компании "Калипсо тур" расходовали деньги, полученные от клиентов, во время игры в казино, такую предварительную версию озвучила официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова в эфире телеканала ОНТ.
Учредителя общества с ограниченной ответственностью "Калипсо Тур" задержали в Минске 27 июля. Октябрьский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
© Sputnik Валерий Мельников
"По предварительной информации 26-летняя минчанка завладевала денежными средствами граждан под предлогом продажи туристических путевок в различные страны мира. Получена предварительная информация, куда расходовались денежные средства. Следователи говорят о том, что это была игра в казино", — сказала Гончарова.
Специалист отметила, что с задержанной продолжается работа. При взаимодействии милиции следователи устанавливают круг потерпевших. Следствие собирается ходатайствовать перед органами прокуратуры о заключении под стражу подозреваемой.
Учредителя турфирмы подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Скандал из-за частной турфирмы "Калипсо тур" начал разгораться в начале июля. Тогда около сотни клиентов не смогли отправиться в запланированные поездки на отдых. Деньги в "Калипсо Тур" и ИП "Борздый Е. Г." возвращать гражданам не спешили. Общая сумма ущерба от "Калипсо Тур" оценивается в 158 тысяч рублей.
Евгений Борздый, еще один фигурант дела, по информации Юлии Гончаровой, сейчас находится в бегах.
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По версии следователей, деньги клиентов, которые были необходимы для оплаты путевок, учредитель турфирмы тратила на свои нужды.
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