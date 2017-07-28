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Лайнер S7 уже без Рогозина приземлился в аэропорту в Молдове
28.07.2017 20:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Пассажирский самолет российской авиакомпании S7, который власти Румынии не пустили на территорию страны из-за находившегося на борту вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, приземлился в аэропорту Кишинева, свидетельствуют данные портала Flightradar.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент с разворотом произошел в пятницу — регулярному рейсу GLP157 Москва — Кишинев, которым летел Рогозин, приглашенный президентом Молдовы Игорем Додоном, власти Румынии
В результате лайнеру, у которого заканчивалось топливо, пришлось искать другое место посадки — им стал Минск. Севший в Национальном аэропорту лайнер находился в нем несколько часов, после чего
В самолете находились 165 пассажиров, среди них 11 детей. Тем, кто не вернулся в Москву, пришлось ожидать вылета лайнера в Кишинев в минском аэропорту.
Москва уже потребовала от Молдовы официальных объяснений по поводу отказа пропустить самолет.
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Самолет несколько часов находился в Национальном аэропорту Минск, где приземлился после "разворота" румынскими властями.
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