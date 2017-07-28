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Минздрав передумал запрещать линзоматы

28.07.2017 20:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. Линзоматы по-прежнему будут продавать линзы, к такому решению пришли в пятницу в Минздраве после обсуждения проблемы.

Минздрав передумал запрещать линзоматы
© Sputnik Свет
Покупка линз: по рецепту, который действует год

Минздрав в июле выступил за то, чтобы линзы продавались исключительно по рецепту врача — следовательно, и за отмену линзоматов. Инициативу активно поддержали медики и чиновники.

Впрочем, уже в конце месяца ведомство решило не запрещать линзоматы — по итогам совещания в Минздраве было решено, что линзы можно будет в них покупать, а на каждом устройстве разместят объявление с призывом посещать перед покупкой изделий офтальмологов.

Так как линзы приравнены к изделиям медназначения, на них все же будут выписывать линзы — но скорее для пациентов, чтобы они были осведомлены о том, какие именно ему нужны. Подобные рецепты будут действовать год.

В будущем в линзоматах могут ввести считывающие устройства для получения информации о рецепте на линзы, однако временные рамки подобного новшества не оглашены.

При покупке линз в интернет-магазинах покупатели должны будут присылать отсканированную копию рецепта врача.

О том, будут ли продаваться линзы только по рецепту в магазинах оптики, в Минздраве не сообщили.

 
Теги: Минск
 
 
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Купить линзы по-прежнему можно будет в автоматах без рецепта, однако там будут размещены объявления о необходимости посещать офтальмолога.

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