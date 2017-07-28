Будьте осторожны: сегодня на большей части Гомельской и Могилевской областей ожидаются продолжительные очень сильные дожди. Код опасности — красный.
ВАЖНОЕ
На днях стало известно, что охранную зону Полесского государственного радиационно-экологического заповедника упраздняют. С чем это связано и к чему приведет, мы спросили специалистов Института радиологии. Говорят, например, в Хойникском районе с высокой плотностью загрязнения пахотных земель стронцием-90 более 90% производимого зерна идет на кормовые цели. «На продовольственные цели оно не используется. Поэтому я как ученый не вижу ничего страшного».
Россия ввела ответные санкции против США. «…Последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной», — заявили в российском МИД.
В Узбекистане арестовали дочь бывшего президента Гульнару Каримову. Ей предъявили обвинение в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Онколог рассказал нам и вам о том, как вовремя распознать рак кожи. К сожалению, некоторые пациенты приходят к доктору только тогда, когда родинка превратилась в меланому, а клетки злокачественной опухоли распространились на другие органы.
Если вы думаете, что МИД «перегибает» с рекомендациями о поведении в экстремальных ситуациях, то вы ошибаетесь: недавно белоруса в одной из «жарких» стран похитила вооруженная родня невесты, на которой тот отказался жениться. «В результате спецоперации местной полиции гражданин нашей страны был освобожден и вернулся на родину. Так что внимательней к рекомендациям МИД и осторожней с обещаниями жениться!», — просят дипломаты.
В семье Скоробогатых — девять детей, маме Алле исполнилось 52 года. У нее есть орден Матери и пенсия в… 170 рублей в месяц. Многодетная семья рассказала нам о небольшой пенсии, помощи государства и том, сколько времени и денег уходит на детей.
Не пропустите наш необычный тест-драйв аквапарка: Баба Маня вместе с худышками-близнецами протестировала «Лебяжий» на пригодность для разных весовых категорий. Заряд позитива перед выходными ловите в нашем видео.
Кстати, ура! Белорусы все-таки споют хором Personal Jesus: cтало известно, когда Depeche Mode вернутся в Беларусь. Все билеты, купленные на концерт 17 июля, будут действительны. На этой прекрасной ноте желаем вам хороших выходных — и оставайтесь с нами!
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