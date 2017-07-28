Доброе утро!

Будьте осторожны: сегодня на большей части Гомельской и Могилевской областей ожидаются продолжительные очень сильные дожди. Код опасности — красный .





ВАЖНОЕ

На днях стало известно, что охранную зону Полесского государственного радиационно-экологического заповедника упраздняют . С чем это связано и к чему приведет, мы спросили специалистов Института радиологии . Говорят, например, в Хойникском районе с высокой плотностью загрязнения пахотных земель стронцием-90 более 90% производимого зерна идет на кормовые цели. «На продовольственные цели оно не используется. Поэтому я как ученый не вижу ничего страшного».

С 1 августа изменятся размеры минимальных потребительских бюджетов . Например, для трудоспособного населения этот показатель вырастет до 410 рублей, пенсионеров — до 321 рубля, студентов — до 307. А еще вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии .

Минздрав предложил запретить курение на балконах, лоджиях и во дворах.

В Минске у подъезда многоэтажки на проспекте Дзержинского нашли тело генерального директора «Киновидеопроката» Юрия Чечукевича с признаками падения с высоты. Что произошло на 8 этаже, где он жил, — разбирается следствие. А вот как вспоминают погибшего коллеги .





Россия ввела ответные санкции против США. «…Последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной», — заявили в российском МИД.

В Узбекистане арестовали дочь бывшего президента Гульнару Каримову. Ей предъявили обвинение в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

ПОПУЛЯРНОЕ

В суде продолжается процесс по громкому делу о стрельбе в новогоднюю ночь. Вчера дал показания обвиняемый Андрей Гаврош, которому за сопротивление сотруднику органов внутренних дел грозит 5 лет. Также допросили коллегу потерпевшего милиционера, фельдшера и соседа по палате .

Онколог рассказал нам и вам о том, как вовремя распознать рак кожи . К сожалению, некоторые пациенты приходят к доктору только тогда, когда родинка превратилась в меланому, а клетки злокачественной опухоли распространились на другие органы.





Если вы думаете, что МИД «перегибает» с рекомендациями о поведении в экстремальных ситуациях, то вы ошибаетесь: недавно белоруса в одной из «жарких» стран похитила вооруженная родня невесты , на которой тот отказался жениться. «В результате спецоперации местной полиции гражданин нашей страны был освобожден и вернулся на родину. Так что внимательней к рекомендациям МИД и осторожней с обещаниями жениться!», — просят дипломаты.

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В семье Скоробогатых — девять детей, маме Алле исполнилось 52 года. У нее есть орден Матери и пенсия в… 170 рублей в месяц . Многодетная семья рассказала нам о небольшой пенсии, помощи государства и том, сколько времени и денег уходит на детей.

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С помощью свадебных распорядителей, фотографов и ведущих и составил топ-5 мест, где состоятельные белорусы гуляют свадьбы . Справедливости ради эксперты просили указать, что «по-настоящему богатые белорусы празднуют свадьбы в Европе».





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Кстати, ура! Белорусы все-таки споют хором Personal Jesus: cтало известно, когда Depeche Mode вернутся в Беларусь . Все билеты, купленные на концерт 17 июля, будут действительны. На этой прекрасной ноте желаем вам хороших выходных — и оставайтесь с нами!

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