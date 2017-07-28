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КНДР снова провела запуск баллистической ракеты в Японском море
29.07.2017 09:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июл — Sputnik. КНДР провела очередное ракетное испытание в ночь на субботу. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило в субботу о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14".
© REUTERS Kim Hong-Ji
Приказ о старте испытаний отдавал лидер страны Ким Чен Ын, который наблюдал за ними из командного пункта.
По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3 тысячи 724,9 километра.
По заявлению информагентства, пуск МБР "Хвасон-14" не представлял угрозы безопасности для соседних государств.
В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.
По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета.
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Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые, приказ о ее пуске был отдан лично лидером страны Ким Чен Ыном.
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