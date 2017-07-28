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КНДР снова провела запуск баллистической ракеты в Японском море

29.07.2017 09:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июл — Sputnik.  КНДР провела очередное ракетное испытание в ночь на субботу.  Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило в субботу о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14".

КНДР снова провела запуск баллистической ракеты в Японском море
© REUTERS Kim Hong-Ji
КНДР запустила очередную ракету, она упала на территории Японии

Приказ о старте испытаний отдавал лидер страны Ким Чен Ын, который наблюдал за ними из командного пункта.

По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3 тысячи 724,9 километра.

По заявлению информагентства, пуск МБР "Хвасон-14" не представлял угрозы безопасности для соседних государств.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета.

 
Теги: Минск
 
 
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Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые, приказ о ее пуске был отдан лично лидером страны Ким Чен Ыном.

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