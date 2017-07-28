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День десантника: вместо купания в фонтанах вальс БТР и водный бой

29.07.2017 09:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июл — Sputnik. Праздничные мероприятия, посвященные Дню десантников и сил спецопераций, пройдут в субботу в Минске на площадке у Дворца спорта. День десантников отмечается 2 августа и часто ассоциируется у обывателей с купанием в фонтанах.

День десантника: вместо купания в фонтанах вальс БТР и водный бой
© Sputnik / Роман Шантар.
Фотофакт: несколько парашютистов приземлились в центре Минска

Но в этом году все будет не так: по случаю 100-летия Вооруженных сил десантники и бойцы сил спецопераций устраивают большой праздник для себя и всех желающих и приглашают всех посмотреть на уникальное шоу "Рыцари неба".

С 10.00 начнутся финальные поединки по панкратиону и современному рукопашному бою среди сотрудников Центра спецопераций. Гостям тоже предложат поучаствовать в конкурсах: кто больше отожмется, подтянется, быстрее разберет и соберет автомат, а также пострелять в тире. Будет работать выставка вооружений и военной техники.

Самые зрелищные мероприятия обещают после 14.00. Гости смогут увидеть прыжок восьми парашютистов на ограниченную площадку, а также действия альпинистов при штурме здания и вальс БТР.

На 15.00 запланирован постановочный бой на воде: захват объекта противника с десантированием на воду, минированием, эвакуацией и взрывом.

Также в рамках "Рыцарей неба" состоится концерт, награждение победительниц конкурса "Мисс десантура", дегустация блюд полевой кухни и многое другое. Празднования на площадке у Дворца спорта продлятся, если не помешает дождь, до самого вечера.

 
Теги: Минск
 
 
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По случаю 100-летия Вооруженных сил профессиональный праздник десантников и бойцов спецопераций отметят большим праздничным шоу у Дворца спорта в Минске.

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