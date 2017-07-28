Просто о здоровье: самые важные вопросы о здоровье глаз

По данным различных социологических опросов, подавляющее большинство респондентов боится утратить с возрастом зрение. И не без основания — до 80% информации мы получаем благодаря зрению. Какие самые важные вещи о его здоровье необходимо знать и как его сохранить разбирался Sputnik.

На самом деле мы видим благодаря мозгу — глаза всего лишь окошки. И если человек теряет зрение, отделы мозга, которые задействованы в обработке зрительной информации, начинают со временем атрофироваться.

Как устроен глаз?

Чтобы понимать, как работает глаз, нужно знать, как он устроен.

Глаз расположен в глазнице черепа. Веки и ресницы защищают его от пыли, брови отводят в сторону влагу, стекающую со лба. Слезы увлажняют внешнюю часть глазного яблока и смывают посторонние частицы.

Наружная оболочка глаза — плотная склера. В передней части она прозрачна и называется роговицей. Роговица свободно пропускает лучи света.

Сосудистая передняя часть средней оболочки называется радужкой. Это наш светофильтр, ее цвет — это цвет наших глаз. На него влияют этнические особенности, котрые формируются под воздействием окружающей природы. Вы никогда не встретите негра с голубыми глазами, потому что в Африке, где жили его предки, много яркого света и солнечной радиации — глаз приспособился выделять темный защитный пигмент, и это закрепилось генетически.



© Chabacano Строение глаза человека

А в скандинавских странах люди голубоглазые — там недостаток солнечного света. У жителей крайнего сервера, например, якутов, свои особенности — у них по-другому устроены ресницы. Они не закручены, как у европейцев, а опущены вниз — так они защищают глаз от солнца, отраженного от снега, которое в сотни раз опаснее обычного.

В центре радужки расположен зрачок. Через него свет попадает на внутреннюю оболочку глаза — сетчатку. Наш зрачок можно сравнить с диафрагмой фотоаппарата. Когда света много, он сужается благодаря мышечному аппарату, если света мало — зрачок расширяется. Через зрачок свет попадает на двояковыпуклый хрусталик и сетчатку глаза.

Важно. Опасно использовать солнцезащитные очки без специальных фильтров, а при езде в таких очках за рулем в солнечную погоду это может привезти к слепоте — человек получает двойную дозу солнечной радиации. Так как лобовое стекло является линзой, она пропускает и усиливает солнечную радиацию, а в темных очках без фильтра зрачок расширяется, и на сетчатке происходит сильное облучение, по сути — выжигание клеток. Когда зрачок расширен из-за темных очков, то площадь поражения сетчатки увеличивается.

Хрусталик — это живая линза, и благодаря мышцам он может изменять свою кривизну, чтобы мы могли хорошо видеть предметы и вблизи, и отдаленные.

Сетчатка — часть нервной системы человека. Именно здесь в нескольких слоях нейронов происходит преобразование света в биоэлектрические колебания и начинается их путь по глазному нерву в мозг.

Главную роль в преобразовании света играют 2 типа рецепторов: палочки (отвечают за бесцветное, сумеречное, зрение в темноте) и колбочки (отвечают за восприятие дневного света). Витамин А помогает преобразовывать световую энергию в биоэлектрическую, поэтому к своему питанию необходимо подходить ответственно.

Важно. При недостатке витамина А человек перестает хорошо видеть в сумерках (палочки гибнут), его зрение становится подобным зрению голубя или курицы. Формируется так называемая куриная слепота — преимущественно колбочковое зрение.

В дневном цветовом зрении главную роль играют колбочки. Они имеют свой пигмент, который чувствителен каждый к своему цвету. Различное сочетание вариаций этих колбочек-пигментов позволяет нам видеть широкий спектр цветов.

Бывает, что цветоощущение у человека нарушено, и тогда он видит мир немного иначе, чем все. Это дальтонизм. Он бывает врожденный, реже — приобретенный. Такой дефект зрения интересен для художников, но опасен для водителей.

Как взрослеет зрительный аппарат?

Новорожденные видят мир перевернутым и размытым. Только благодаря постоянной работе мозга со временем все приходит в норму. Зрительный аппарат взрослеет вместе с нами. У детей хрусталик имеет светло-голубой оттенок, в среднем возрасте он начинает желтеть. А вот к пожилому возрасту хрусталик может стать бурым и потерять свою эластичность. С возрастом он становится плоским, и от этого старики нечетко видят расположенные близко предметы. Это называется дальнозоркостью.

При близорукости же, напротив, хрусталик выпуклый, и предметы при взгляде вдаль расплываются. Такие дефекты зрения легко компенсируются очками, в особо сложных случаях потребуется хирургическое вмешательство.

Что вредит нашим глазам?

Одна из самых серьезных угроз — активное солнце. Поэтому так важно выбирать правильные очки и пользоваться ими не для имиджа, а для защиты.

Стекла солнцезащитных очков должны быть от темно-зеленого до дымчатого или коричневого цветов, но обязательно с фильтрами от ультрафиолетового излучения. Нельзя пользоваться солнцезащитными очками с темными стеклами в помещениях — глаз напрягается, он все время стремиться расширить зрачок, чтобы получить фотоны света на сетчатку. Глазные мышцы устают. Такая усталость со временем приведет к печальному итогу. Очень нежелательно использовать очки с красными стеклами — можно ослепнуть. Свет, преобразованный через ярко-голубые стекла, угнетает центральную нервную систему.



© Pixabay Солнцезащитные очки обязательно должны быть с УФ-фильтрами

Дети тоже должны носить солнцезащитные очки. Особенно это важно, когда есть отраженное солнце — есть опасность навредить не только глазу, но и мозгу.

Как использовать гаджеты, чтобы не испортить зрение?

Телевизор необходимо смотреть на расстоянии пяти диагоналей экрана. А если время вечернее, надо включать освещение. Иначе глаз постоянно перенапрягается. Его окружает темное пространство, а фокусироваться нужно на яркий свет. И когда мы переводим взгляд, образуются световые пробои на сетчатке глаза. Палочки и колбочки на сетчатке погибают. И нюанс в том, что они не восстанавливаются. Это со временем приводит к потере зрения.

То же самое относится и к работе за компьютером. Нельзя сидеть за ним в темной комнате, экран монитора должен находиться на уровне глаз и на достаточном расстоянии. Ставьте мониторы на подставки.

Какие еще привычные действия вредят нашим глазам?

Категорически нельзя читать в движущемся транспорте, потому что глаз не успевает или с трудом подстраивается под мелкие вибрации, это колоссально напрягает мышцы, удерживающие хрусталик. Со временем возникает близорукость или дальнозоркость.

Нельзя читать при плохом освещении и в туалете — это физиологически неправильная поза для чтения, там важно сосредотачиваться на другом.

Нельзя читать во время еды, потому что когда человек жует, происходят мелкие колебательные движения челюсти и головы, вследствие чего перенапрягаются глазные мышцы.

Свет при чтении должен падать слева, и это должна быть обычная лампочка накаливания, так как лампа дневного света не обладает в полной мере нужной цветопередачей. Головному мозгу будет трудно адаптировать искажения цветопередачи, иногда из-за этого могут возникать головные боли.

Важно. О глазах надо заботиться всегда — симптомов нездоровья они не проявляют, и понять, что что-то не так, мы сможем, когда уже сложно будет что-то изменить. Проблема в том, что все световые поражения глаз мы не чувствуем, как ожог кожи.

Капиллярная сеть глаза состоит из мельчайших и тончайших сосудов. При любом ухудшении мозгового кровообращения будут страдать сосуды глаз. Поэтому так важно следить за хорошим кровоснабжением глазного яблока — с кровью переносятся кислород и питательные вещества, а выводятся токсины и углекислый газ.

Нельзя спать на высокой подушке, когда шея изогнута, кровоснабжение глаза меняется. Поэтому иногда после сна обнаруживается кровоизлияние на сетчатке. Спать на животе тоже небезопасно для глаз. Лучше всего спать на спине с правильной ортопедической подушкой.

Нельзя тереть глаза грязными руками или работать в пыльных помещениях без защиты. Глаза очень плохо восстанавливаются после химических и физических повреждений.

Когда нужно носить очки, и необходимы ли они вообще?

С позиции физиологии, очки — это костыли для глаз. Они помогают человеку видеть, а не восстанавливать зрение.

При близорукости, например, человек плохо видит вдаль. В норме мышцы растягивают хрусталик, меняется его кривизна, и предметы приближаются. И если мышцы сплоховали — зрение падает. Очки при помощи линз корректируют положение предмета.

Но очки нельзя носить постоянно — чтобы мышечный аппарат не страдал от долгого статического напряжения, это мышцы губит, они становятся атоничными.

Неправильное ношение очков еще больше усугубляет падение зрения. Очки (линзы) преломляют солнечный свет — что еще больше разрушает сетчатку. Поэтому со временем человек, который носит очки, нуждается во все большей коррекции — диоптрии в его очках усиливаются, а зрение ухудшается. Поэтому очки желательно снимать, когда нет необходимости рассматривать мельчайшие подробности. Мышцам нужна тренировка (зрение без очков) и отдых. А еще людям с близорукостью желательно носить очки с тонировкой или с линзами-хамелеонами, которые темнеют при ярком свете.

Может ли зрение улучшаться с возрастом?

Ближе к сорока годам организм человека начинает хуже удерживать влагу. Первым в организме от этого страдает хрусталик. Хрусталик — это тоже водонаполняемая структура, нехватка воды, плохое кровообращение (густая, жирная, вязкая кровь) приводит к тому, что хрусталик становится менее эластичным (тугим), и мышцам трудно его растянуть. Этой ситуацией можно положительно воспользоваться.

При близорукости надо снимать очки хотя бы периодически, например, по вечерам. Зрение физиологически начнет меняться в сторону дальнозоркости, и "плюс" на "минус" может привести к нормализации зрения.

Очень важен для зрения бета-каротин. Он участвует в цветопередаче. Из него образуется витамин А, пигмент родопсин (зрительный пурпур), активизирующий палочки и колбочки для свето- и цветопередачи.

Что такое астигматизм?

Еще один тип изменения зрения — астигматизм. Когда оба глаза передают разную картинку, и головному мозгу трудно ее совместить и проанализировать, в результате падает резкость зрения.

Как меняющиеся зубы могут испортить зрение?

Как астигматизм, так и косоглазие могут быть связаны с разными размерами глазных яблок или строением черепа. Глаза имеют особенное местоположение — они находятся в орбите, которая четко приспособлена для глаза. Она формируется при помощи 8 костей черепа. И здесь может быть важна любая мелочь. Например, если человек упал и стукнулся лбом, у него может повести лобную кость, если ударился виском или часто спит на нем — будет микродеформация в этой зоне. Для глаза это существенные изменения. Повлиять на глазную орбиту может гайморит и неправильно растущие зубы.

Нередко у детей происходят деформации, когда меняются зубы, и вместо маленьких молочных начинают прорезаться более крупные постоянные. Если зубы искривились, костный скелет верхней челюсти начинает деформироваться, и глазные впадины могут изменять размер, могут смещаться друг относительно друга.

Любые незаметные деформации челюстно-лицевого скелета ведут к проблеме со зрением. В таких случаях нужна консультация ортопеда и рентген глазных пазух!

Важно. Когда у детей меняются зубы, важно следить за их зрением. Если у ребенка стало снижаться зрение — покажите его ортодонту. Почаще спрашивайте ребенка о его зрении — ребенок может чувствовать ухудшение, просто забывать вам об этом рассказать.

Почему для зрения важно употреблять достаточно жидкости?

Для зрения очень важно качество крови. От этого зависит микроциркуляция глазного аппарата. Если кровь густая, то сетчатка глаза не получает кислород в нужном объеме начинают страдать, а иногда видоизменяться или гибнуть клетки глаза. Такая кровь со временем механически забивает капилляры, что приводит к появлению ряда проблем и к слепоте. Поэтому всегда нужно соблюдать питьевой баланс, очень помогают чаи с очанкой.

На здоровье зрения влияет состояние всего организма. Для глаз важны здоровые сосуды, правильная работа печени, микрофлора организма (хламидии, например, пагубно влияют на зрение — Sputnik). А еще для глаз очень важен хороший тонус, и поддерживать его можно при помощи специальной гимнастики.

Не забывайте заботиться о своих глазах и наслаждайтесь миром во всех его красках!