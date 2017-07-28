На Гоголя в Бресте появился железный дворник

Новый декоративный фонарь появился на пересечении улиц Гоголя и Куйбышева 28 июля. Рядом с фонарем — дворник, подметающий листву, и собачка, которую тут же облюбовала детвора в качестве объекта, на котором можно посидеть верхом, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Александр Шульгач, BrestCITY.com

В этот же день рядом с административным зданием «Коммунальника» была открыта еще одна скульптура — дворнику, водителю и косарю. А в следующем году в обновленном городском саду появится памятник сантехнику.

Сегодня в структуре ЖКХ трудится около 600 дворников, которые начинают свой рабочий день в 5.30 для того, чтобы к восьми утра город был убран и чист. Многие приходят в эту непрезентабельную на первый взгляд профессию, имея за плечами высшее образование.