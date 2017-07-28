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На Гоголя в Бресте появился железный дворник
29.07.2017 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Новый декоративный фонарь появился на пересечении улиц Гоголя и Куйбышева 28 июля. Рядом с фонарем — дворник, подметающий листву, и собачка, которую тут же облюбовала детвора в качестве объекта, на котором можно посидеть верхом,
В этот же день рядом с административным зданием «Коммунальника» была открыта еще одна скульптура — дворнику, водителю и косарю. А в следующем году в обновленном городском саду появится памятник сантехнику.
Сегодня в структуре ЖКХ трудится около 600 дворников, которые начинают свой рабочий день в 5.30 для того, чтобы к восьми утра город был убран и чист. Многие приходят в эту непрезентабельную на первый взгляд профессию, имея за плечами высшее образование.
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Рядом - собачка, которую тут же облюбовала детвора в качестве объекта, на котором можно посидеть верхом
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